حالة من الاستياء في غزل المحلة بسبب سمير كمونة.. اقرأ التفاصيل

انتشرت حالة من الاستياء بين جماهير غزل المحلة بسبب ظهور المدير الفني للفريق سمير كمونة على إحدى القنوات الفضائية لتحليل مباراة الأهلي والمقاولون في الدوري الممتاز .



وأعربت جماهير فريق غزل المحلة عن استيائهم وحزنهم عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خصوصا بعد النتائج السلبية للفريق في الفترة الأخيرة .



ومن المفترض أن يخوض غزل المحلة مباراة هامة أمام فريق طنطا ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز .