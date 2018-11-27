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رياضة

حالة من الاستياء في غزل المحلة بسبب سمير كمونة.. اقرأ التفاصيل

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 08:41 م
صدى البلد
عبدالله هشام
انتشرت حالة من الاستياء بين جماهير غزل المحلة بسبب ظهور المدير الفني للفريق سمير كمونة على إحدى القنوات الفضائية لتحليل مباراة الأهلي والمقاولون في الدوري الممتاز .

وأعربت جماهير فريق غزل المحلة عن استيائهم وحزنهم عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خصوصا بعد النتائج السلبية للفريق في الفترة الأخيرة .

ومن المفترض أن يخوض غزل المحلة مباراة هامة أمام فريق طنطا ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز .
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