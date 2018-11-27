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أخبار البلد

محمد عبد النعيم: التنمر ظاهرة مخيفة وخطيرة على المجتمع

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 08:43 م
صدى البلد
أماني نوار
قال المستشار محمد عبد النعيم رئيس الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان إن التنمر بات ظاهرة مخيفة وخطيرة في المجتمع بعد واقعة انتحار الطالبة بالمعهد الصحي في الإسكندرية

وأكد عبد النعيم لـ" صدى البلد" أن الجميع يستنكر ويرفض التنمر ولابد من سن قانون ضد التمييز بالبرلمان لحماية أبنائنا لأنهم أكثر تأثرا بالتنمر داخل المدارس والجامعات

وأضاف عبد النعيم أن يجب على منظمات المجتمع المدني عمل حملات توعية داخل المؤسسات لمناهضة للتنمر بين الناس موضحا أن مصر لا تعرف التمييز سوى بالعرق أو اللون أو الدين. 
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