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محافظات

صحة دمياط: افتتاح وحدة الغسيل الكلوي بفارسكور أول ديسمبر

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 03:01 ص
وحدة الغسيل الكلوى
وحدة الغسيل الكلوى
محافظات زينب الزعبي
أكد الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن مستشفى فارسكور المركزى تخضع لخطة إحلال وتجديد هذا العام وتم بالفعل بدء أعمال الصيانة بوحدة معالجة المياه بقسم الكلى الصناعى بمستشفي فارسكور المركزى ونقل مرضي الغسيل الكلوى بصفة مؤقتة الى مستشفي الروضة المركزى ومن المقرر ان يتم بدء العمل بوحدة الغسيل الكلوى بفارسكور في الاول من ديسمبر المقبل وذلك بعد الانتهاء من صيانة وحدة المعالجة بقسم الغسيل الكلوى استجابة لشكوى المرضي من معاناتهم في الذهاب لمستشفي الروضة للغسيل بها.

واضاف فى تصريح لصدى البلد، أن قسم معالجة مياه الغسيل الكلوى بفارسكور كان يحتاج الى صيانة فورية ولهذا تم غلقه لحين الانتهاء من أعمال الصيانه وكان لابد من غلق الوحدة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.

وأشار الخطيب، أنه ستتم عودة المرضى لمستشفى فارسكور المركزى فورًا بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة لوحدة معالجة المياه بعد اتمام كافة اعمال الصيانه وتجهيز القسم باجهزة حديثة لاستقبال المرضي.
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