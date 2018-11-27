الديهي: مصر لن تترك دول الخليج لقمة سائغة في فم تركيا وإيران

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن زيارة محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية لمصر، جاءت في وقت دقيق للغاية، وذلك في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة العربية بصفه عامة واستهداف السعودية بصفة خاصة.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة و القلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن أمن واستقرار السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، دقيقة و قوية للغاية وتعكس مدى عمق العلاقة بين البلدين.



وأوضح "الديهي"، أن السعودية تواجه مخططا من قبل إيران و تركيا، مؤكدا أن مصر لن تترك دول الخليج لقمة سائغة في فم تركيا وإيران.