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مجلس الوزراء يزف بشرى سارة لمتحدي ذوي الإعاقة

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 08:48 م
المستشار نادر سعد،
المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء
حسام الحارتي
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وزارة التضامن برئاسة الدكتورة غادة والي انتهت من اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة، وقامت بعرضها على مجلس الوزراء وتم الموافقة عليها.

وأضاف سعد في تصريحات هاتفية لبرنامج "اليوم" ، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن مجلس الوزراء وافق على اللائحة بشكلها الذي عُرض عليه، موضحا أن هناك بعض الملاحظات البسيطة وتم إحالتها لمجلس الدولة لضبط الصياغة من جديد .

وأردف " اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة أكبر حجمًا من اللوائح التنفيذية، وتم صياغتها بشكل جيد للغاية، وهذا القانون ليس له نظير في العالم "، مؤكدا أن هذه اللائحة لن تكون حبر على ورق ومن المتوقع أن يتم التوقيع عليها ، من جانب رئيس الوزراء الدكتورة مصطفي مدبولي قبل نهاية العام الجاري .
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