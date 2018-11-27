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رياضة

لميس الحسيني تصعد للدور الثاني بدوري أي تي إف مصر

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 08:39 م
صدى البلد
محمد سمير
نجحت لاعبة التنس المصرية لميس الحسيني، في بلوغ الدور الثاني في منافسات الفردي سيدات ببطولة دوري أي تي إف مصر، المقامة حاليا في القاهرة، ويصل مجموع جوائزها 15 ألف دولار.

وفازت لميس على منافستها الروسية أناستازيا زولوتاريا، بنتيجة 2-1 في المجموعات، بواقع "4-6، 6-3، و7-4"، في إطار منافسات الدور الأول من عمر البطولة.

في حين ودعت المصرية آية السيد، منافسات البطولة، عقب خسارتها أمام البولندية فيكتوريا ساسكا، بنتيجة مجموعتين نظيفتين، في إطار الدور الأول من البطولة.

وجاء نتيجة المجموعتين بواقع "6-4 و7-6" لصالح اللاعبة البولندية.

كما فشلت المصرية هلا خالد في الصعود للدور الثاني، عقب خسارتها أمام الفرنسية لوسي نجوين تان، بنتيجة مجموعتين نظيفتين، في إطار الدور الأول من منافسات الفردي سيدات.

وجاءت نتيجة المجموعتين بواقع "0-6 و2-6" لصالح لاعبة فرنسا.
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