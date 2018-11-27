وزير التعليم يكشف موعد بدء امتحانات الصف الأول الثانوي.. فيديو



وكشف أن هناك مفهوم مغلوط من أولياء الأمور بأن الصف الاول الثانوى ضمن المجموع التراكمي للثانوية العامة وهذا الكلام غير صحيح.



وأشار إلى أن جدول امتحانات الصف الأول الثانوى سيتم نشره على موقع الوزارة خلال ساعة من الآن وكشف أنه تم تعديله بعد اعتراض أولياء الأمور.



وكشف أن امتحانات الصف الأول الثانوى ستبدأ فى 13 يناير وينتهي فى 24 يناير أى قبل الإجازات وطالب المواطنين بالاطمئنان فالوزارة تبحث عن توصيل ثقافة الفهم للطلاب وليس الحفظ.



قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن امتحانات الصف الأول الثانوى تعتبر امتحانات نقل عادية ولا يوجد به مشكلات أو تعديلات، موضحا أن ما يتم فى هذا العام بخصوص الصف الاول الثانوى يعتبر شبيه لما كان يتم فى السنوات الماضية.وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» المذاع على قناة "النهار"، تقديم الاعلامى معتز الدمرداش، أن نتائج الصف الأول الثانوى لن تضاف إلى المجموع التراكمى للدخول للجامعة.