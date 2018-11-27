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الديهي يكشف عن هدف الإخوان من مهاجمة تجديد الخطاب الديني

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 08:54 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن تنظيم الإخوان الإرهابي يحاول بث شائعات عليىمواقع التواصل الاجتماعي وعلى قنواتهم الفضائية، بشأن وجود خلاف بين الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والمؤسسات الحكومية بشأن تجديد الخطاب الديني.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أن تنظيم الإخوان يدافع حاليًا عن شيخ الأزهر وعن الدين الإسلامي، بالرغم من قيامهم في وقت سابق بانتقاده ومطالبتهم بعزله من منصبه.

وأوضح "الديهي"، أن تنظيم الإخوان لا يدافع عن الدين أو السنة كما يدعون، لأن هذه الأمور ليست من أولوياتهم، فقضيتهم الأساسية هي السلطة والسيطرة.

وأشار "الديهي"، إليى أن تنظيم الإخوان يختار الوقت المناسب لإحداث حالة من الهرج والمرج، مؤكدًا أن أكثر من أضر السنة و الدين هم جماعة الإخوان.
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