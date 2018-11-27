ميلانيا ترامب تتألق بمعطف كحلي .. والسعر مفاجأة

تألقت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإطلالة كلاسيكية، خلال مشاركتها فى إحدى المناسبات الرسمية.



ظهرت ميلانيا بإطلالة شتوية مميزة، حيث ارتدت معطفًا صوفيًا من اللون الكحلي، وأتسم المعطف بأنه مستقيم ومقلم عند الياقة باللونين الأبيض والأحمر، وحمل توقيع علامة Stella McCartney، وبلغت تكلفتها 1,800 دولار أميركي.



ونسقت مع إطلالتها حذاء أنيق باللون الكحلي ذا كعب عالى ا، وارتدت قفازات يد حمراء، فيما أعتمدت على شعرها المنسدلا على كتفيها، ووضعت مكياجا هادئا متناسق مع ملامحها.



