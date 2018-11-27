بعد تأكيد وزير البترول على تعديل قانون الثروة المعدنية.. العاملون بالمحاجر والمناجم: القانون لا يناسب المرحلة ويجب تعديله.. كثير من الأراضي تتمتع بثروة محجرية كبيرة ويجب استغلالها

قانون الثروة المعدنية لا يناسب المرحلة ويجب تعديله

الثروة المعدنية في مصر لا تقل أهمية عن البترول

كثير من الأراضي تتمتع بعدد كبير من الثروات المحجرية ويجب استغلالها





أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، أن التعديلات الجارى إجراؤها فى قانون الثروة المعدنية تستهدف إعطاءه المرونة الكافية لجذب مزيد من الاستثمارات فى القطاع، مع مراعاة التوازن بين تحقيق عوائد اقتصادية للدولة من ثرواتها المعدنية وفتح آفاق الاستثمار.وأشار الملا، إلى أن شركة "وود ماكينزي" الاستشارية بالتعاون مع شركة "إنبي" انتهيا من تقديم الدراسة الاستشارية لتحديث قطاع التعدين وجارى حاليا العمل على وضع خارطة طريق للوصول إلى النتائج المطلوبة.وقال وزير البترول، إنه تم التنسيق مع كل القطاعات المعنية بصناعة التعدين فيما يتعلق بالتعديلات المقترحة بهدف تشجيع الاستثمار وتهيئة المناخ فى قطاع التعدين لضخ استثمارات جديدة على نسق النماذج العالمية وبما يتوافق وأهداف الدولة المصرية فى تحقيق التنمية المستدامة من خلال إقامة مشروعات اقتصادية تحقق القيمة المضافة للثروات المعدنية.وتابع وزير البترول أن مصر لديها تصور فى تعديل بعض مواد قانون الثروة المعدنية، بهدف جذب الاستثمارات والتسهيل على العاملين والمستثمرين المحليين والأجانب، متابعا: "ساعات فى بنود فى القانون معوقة وملهاش معنى، وفيها تزمت زيادة من غير أى لزوم ونحاول تقليلها".جاء ذلك خلال جلسة نقاشية حول الخطة الاستراتيجية لتحديث قطاع التعدين المصرى أقيمت اليوم على هامش المؤتمر العربى الدولى الـ 15 للثروة المعدنية المنعقد فى القاهرة.واستطلع صدى البلد رأى رئيس النقابة العامة للعاملين بالمحاجر والمناجم للكشف عن التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.أكد محمد عبد الفتاح عرابى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر، أن قانون الثروة المعدنية والذي يحمل رقم 198 لسنة 2014 أصبح لا يتناسب مع تلك المرحلة مؤكدا على أنه نادينا فى أكثر من مرة بتعديل القانون لأنه أصبح لا يتناسب مع تلك المرحلة ويحتاج إلى عدد من التعديلات والدولة المصرية أقرت ذلك.وأضاف عرابي خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن الثروة المعدنية في مصر لا تقل أهمية عن البترول وهى موجودة ويجب أن تستغل الاستغلال الأمثل ويجب أن يكون هناك شركة تابعة للدولة تنظم الثروة المعدنية سواء بتصديرها أو استغلالها فى المشاريع.وتابع رئيس النقابة العامة للعاملين بالمحاجر أن هناك الكثير من الأراضي والتي تتمتع بعدد كبير من الثروات المحجرية والتي يجب استغلالها عن طريق الخبرات الموجودة فى قطاعات الدولة.