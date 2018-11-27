ياسر رزق: مصطفى وعلى أمين عملاقا الصحافة المصرية

أكد الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، أن العملاقين مصطفى وعلى أمين هما أساس الصحافة المصرية والعربية وأنه يدين بالفضل لهما لأنه تعلم منهما الكثير فهم أصحاب الفضل فيما وصل إليه من مكانة صحفية، وأن لهم فضلا كبيرا على كبار الكتاب الصحفيين سواء فى المؤسسة أو خارجها وجميع الكتاب الذين عاصروهم حاولوا تعليم أبنائهم الشباب أصول الصحافة وشرفها.



وأضاف خلال كلمته في حفل توزيع جوائز مصطفى وعلي أمين أن الكاتب الصحفى جلال دويدار له بصمات كبري في جريدة الأخبار، بالإضافة إلى الكاتب الصحفى إبراهيم سعدة الذى يستحق وعن جدارة شخصية العام لأنه كاتب صحفي صاحب قلم جريء وله أسلوب متفرد.