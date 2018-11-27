أحمد موسى: قطر وتركيا وإيران وإسرائيل الشيطان الأكبر في المنطقة.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرباعي العربي المكون من مصر والسعودية والإمارات والبحرين يتعرض إلى لحرب شائعات مستمرة.



وأضاف " موسى " في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لابد من توافر قانون حرية تداول المعلومات من أجل مواجهة الشائعات التي تشن ضد الدول العربية الأربعة التي تكافح الإرهاب".



وتابع:" قطر وتركيا تتعامل مع الدول العربية بدون أخلاقيات ولا ترغب في استمرار تواجد مصر والسعودية والمنطقة العربية، وإيران وقطر وتركيا وإسرائيل هم الشيطان الأكبر في المنطقة".

