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أحمد موسى: قطر وتركيا وإيران وإسرائيل الشيطان الأكبر في المنطقة.. فيديو

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 08:48 م
أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرباعي العربي المكون من مصر والسعودية والإمارات والبحرين يتعرض إلى لحرب شائعات مستمرة.

وأضاف " موسى " في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لابد من توافر قانون حرية تداول المعلومات من أجل مواجهة الشائعات التي تشن ضد الدول العربية الأربعة التي تكافح الإرهاب".

وتابع:" قطر وتركيا تتعامل مع الدول العربية بدون أخلاقيات ولا ترغب في استمرار تواجد مصر والسعودية والمنطقة العربية، وإيران وقطر وتركيا وإسرائيل هم الشيطان الأكبر في المنطقة".
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