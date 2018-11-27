رئيس الوزراء العراقي: نشاط متزايد لتنظيم داعش في الموصل

قال رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، إن نشاط تنظيم "داعش" ازداد في محافظة نينوى والمناطق الغربية والحدودية، مؤكدا أن قادة الأمن قاموا بجولات تفقدية بتلك المناطق.



وأضاف عبد المهدي في كلمة له خلال المؤتمر الأسبوعي أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقي /واع/ إن "نينوى عزيزة علينا وأهلها أعزاء، لذا يهمنا أن تستعيد عافيتها"، مشيرا إلى أن هناك نشاطا متزايدا لتنظيم داعش، والقادة الأمنيون قاموا بجولات في المناطق الغربية والحدودية".



وتابع عبد المهدي، أن "مجلس الوزراء صادق على اتفاق التعاون العسكري بين العراق والأردن".



وأشار رئيس الوزراء إلى موعد جلسة التصويت على الوزراء المتبقين في كابينته الحكومية قائلا: "في أي وقت يتم تسليم طلبات تدقيق السيرة الذاتية للوزراء المتبقين، سيتم عقد جلسة التصويت عليهم".. وقال عبد المهدي "عازمون على فتح المنطقة الخضراء".

