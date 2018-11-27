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رياضة

المقاولون يتقدم على الأهلي بهدف لأحمد علي .. فيديو وصور

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 08:51 م
أحمد علي
أحمد علي
محمد رشاد..عدسة / احمد رمضان
تقدم نادي المقاولون العرب بالهدف الأول أمام مضيفه الأهلي  فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد السلام ، في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من الدوري الممتاز .

سجل الهدف أحمد علي فى الدقيقة 82 من زمن المباراة ، بعدما استلم الكرة فى منطقة جزاء الأهلي بيمناه ، وسدد الكرة بيسراه على يمين شريف إكرامي.

ويتذيل الأهلي ترتيب الدوري الممتاز برصيد 11 نقطة، وذلك نظرًا لأنه خاض 6 مباريات فقط، فاز في 3 مواجهات وتعادل في مباراتين وهزم في واحدة، بينما يأتي فريق المقاولون العرب في المركز التاسع برصيد 17 من 13 مباراة حيث فاز في 5 مواجهات، بينما تعادل في مباراتين وهزم في 6 مواجهات.
المقاولون يتقدم على الأهلي بهدف لأحمد علي .. فيديو وصور
المقاولون يتقدم على الأهلي بهدف لأحمد علي .. فيديو وصور
المقاولون يتقدم على الأهلي بهدف لأحمد علي .. فيديو وصور
المقاولون يتقدم على الأهلي بهدف لأحمد علي .. فيديو وصور
المقاولون يتقدم على الأهلي بهدف لأحمد علي .. فيديو وصور
المقاولون يتقدم على الأهلي بهدف لأحمد علي .. فيديو وصور
المقاولون يتقدم على الأهلي بهدف لأحمد علي .. فيديو وصور
المقاولون يتقدم على الأهلي بهدف لأحمد علي .. فيديو وصور
المقاولون يتقدم على الأهلي بهدف لأحمد علي .. فيديو وصور
المقاولون يتقدم على الأهلي بهدف لأحمد علي .. فيديو وصور
المقاولون يتقدم على الأهلي بهدف لأحمد علي .. فيديو وصور
المقاولون يتقدم على الأهلي بهدف لأحمد علي .. فيديو وصور
المقاولون يتقدم على الأهلي بهدف لأحمد علي .. فيديو وصور
المقاولون يتقدم على الأهلي بهدف لأحمد علي .. فيديو وصور
المقاولون يتقدم على الأهلي بهدف لأحمد علي .. فيديو وصور
المقاولون يتقدم على الأهلي بهدف لأحمد علي .. فيديو وصور
المقاولون يتقدم على الأهلي بهدف لأحمد علي .. فيديو وصور
المقاولون يتقدم على الأهلي بهدف لأحمد علي .. فيديو وصور
المقاولون يتقدم على الأهلي بهدف لأحمد علي .. فيديو وصور
المقاولون يتقدم على الأهلي بهدف لأحمد علي .. فيديو وصور
المقاولون يتقدم على الأهلي بهدف لأحمد علي .. فيديو وصور
المقاولون يتقدم على الأهلي بهدف لأحمد علي .. فيديو وصور
المقاولون يتقدم على الأهلي بهدف لأحمد علي .. فيديو وصور
المقاولون يتقدم على الأهلي بهدف لأحمد علي .. فيديو وصور
المقاولون يتقدم على الأهلي بهدف لأحمد علي .. فيديو وصور
المقاولون يتقدم على الأهلي بهدف لأحمد علي .. فيديو وصور
المقاولون يتقدم على الأهلي بهدف لأحمد علي .. فيديو وصور
المقاولون يتقدم على الأهلي بهدف لأحمد علي .. فيديو وصور
المقاولون يتقدم على الأهلي بهدف لأحمد علي .. فيديو وصور
المقاولون يتقدم على الأهلي بهدف لأحمد علي .. فيديو وصور
المقاولون يتقدم على الأهلي بهدف لأحمد علي .. فيديو وصور
المقاولون يتقدم على الأهلي بهدف لأحمد علي .. فيديو وصور
المقاولون يتقدم على الأهلي بهدف لأحمد علي .. فيديو وصور
المقاولون يتقدم على الأهلي بهدف لأحمد علي .. فيديو وصور
المقاولون يتقدم على الأهلي بهدف لأحمد علي .. فيديو وصور
المقاولون يتقدم على الأهلي بهدف لأحمد علي .. فيديو وصور
المقاولون يتقدم على الأهلي بهدف لأحمد علي .. فيديو وصور
المقاولون يتقدم على الأهلي بهدف لأحمد علي .. فيديو وصور
المقاولون يتقدم على الأهلي بهدف لأحمد علي .. فيديو وصور
المقاولون يتقدم على الأهلي بهدف لأحمد علي .. فيديو وصور
المقاولون يتقدم على الأهلي بهدف لأحمد علي .. فيديو وصور
المقاولون يتقدم على الأهلي بهدف لأحمد علي .. فيديو وصور
المقاولون يتقدم على الأهلي بهدف لأحمد علي .. فيديو وصور
المقاولون يتقدم على الأهلي بهدف لأحمد علي .. فيديو وصور
المقاولون يتقدم على الأهلي بهدف لأحمد علي .. فيديو وصور
المقاولون يتقدم على الأهلي بهدف لأحمد علي .. فيديو وصور
المقاولون يتقدم على الأهلي بهدف لأحمد علي .. فيديو وصور
المقاولون يتقدم على الأهلي بهدف لأحمد علي .. فيديو وصور
المقاولون يتقدم على الأهلي بهدف لأحمد علي .. فيديو وصور
المقاولون يتقدم على الأهلي بهدف لأحمد علي .. فيديو وصور
المقاولون يتقدم على الأهلي بهدف لأحمد علي .. فيديو وصور
المقاولون يتقدم على الأهلي بهدف لأحمد علي .. فيديو وصور
المقاولون يتقدم على الأهلي بهدف لأحمد علي .. فيديو وصور
المقاولون يتقدم على الأهلي بهدف لأحمد علي .. فيديو وصور
المقاولون يتقدم على الأهلي بهدف لأحمد علي .. فيديو وصور
المقاولون يتقدم على الأهلي بهدف لأحمد علي .. فيديو وصور
المقاولون يتقدم على الأهلي بهدف لأحمد علي .. فيديو وصور
المقاولون يتقدم على الأهلي بهدف لأحمد علي .. فيديو وصور
المقاولون يتقدم على الأهلي بهدف لأحمد علي .. فيديو وصور
المقاولون يتقدم على الأهلي بهدف لأحمد علي .. فيديو وصور
المقاولون يتقدم على الأهلي بهدف لأحمد علي .. فيديو وصور
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