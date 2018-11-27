المقاولون يتقدم على الأهلي بهدف لأحمد علي .. فيديو وصور

تقدم نادي المقاولون العرب بالهدف الأول أمام مضيفه الأهلي فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد السلام ، في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من الدوري الممتاز .



سجل الهدف أحمد علي فى الدقيقة 82 من زمن المباراة ، بعدما استلم الكرة فى منطقة جزاء الأهلي بيمناه ، وسدد الكرة بيسراه على يمين شريف إكرامي.



ويتذيل الأهلي ترتيب الدوري الممتاز برصيد 11 نقطة، وذلك نظرًا لأنه خاض 6 مباريات فقط، فاز في 3 مواجهات وتعادل في مباراتين وهزم في واحدة، بينما يأتي فريق المقاولون العرب في المركز التاسع برصيد 17 من 13 مباراة حيث فاز في 5 مواجهات، بينما تعادل في مباراتين وهزم في 6 مواجهات.

