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محافظات

محافظ الدقهلية: نواجه تحديات كبيرة في ملف النظافة ومصرون على تجاوز العقبات

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 10:17 م
الدكتور كمال شاروبيم
الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
همت الحسينى
أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية أن مشكلة القمامة لازالت هي التحدي الأكبر رغم الجهود الكبيرة المبذولة في منظومة النظافة التي يتم تنفيذها حاليا.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس شركة إيكارو لتدوير المخلفات الصلبة الذي عقده مساء اليوم وحضره المهندس مختار الخولي السكرتير العام للمحافظة واللواء أحمد رأفت السكرتير العام المساعد.

وأوضح شاروبيم أن المشكلة لها أسباب عديدة في مقدمتها السلوك الخاطئ لبعض المواطنين وعدم استجابة البعض لتجميع القمامة في أماكن محددة ومواعيد ثابتة، وقال إن زيادة الكميات التي تصل لمصانع التدوير في المحافظة 5% أو 10% يعد شيئًا جيدًا لكنه غير كاف.

وأكد محافظ الدقهلية الاستمرار في تنفيذ المنظومة الجديدة للقمامة التي حققت نجاحًا ملحوظا ومهما كانت العقبات والمصاعب لن نتوقف عن العمل ولن نسمح باستمرار القمامة في الشوارع وسنعمل علي أن يشعر المواطن بالتقدم في ملف النظافة بشكل ملموس وواقعي.
محافظ الدقهلية: نواجه تحديات كبيرة في ملف النظافة ومصرون على تجاوز العقبات
محافظ الدقهلية: نواجه تحديات كبيرة في ملف النظافة ومصرون على تجاوز العقبات
محافظ الدقهلية: نواجه تحديات كبيرة في ملف النظافة ومصرون على تجاوز العقبات
محافظ الدقهلية: نواجه تحديات كبيرة في ملف النظافة ومصرون على تجاوز العقبات
محافظ الدقهلية: نواجه تحديات كبيرة في ملف النظافة ومصرون على تجاوز العقبات
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