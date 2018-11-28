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محافظات

رئيس جامعة بني سويف يوصي بإنشاء إدارة شئون عاملين للأمن الإداري

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 05:15 ص
الدكتور منصور حسن
الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف
محمد عبد الحليم
أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف عن ضرورة إنشاء إدارة لشئون العاملين بالأمن الإداري بالجامعة، وذلك خلال رئاسته لاجتماع الأمن الإداري بالجامعة، بحضور العميد حامد والسادة مسئولي الأمن الإداري بالكليات.

كما توجه رئيس الجامعة بالشكر لإدارة الأمن الإداري على عملهم المتميز في مجابهة أي عقبات تعوق سير العملية التعليمية والبحثية بالجامعة، وأوصى بضرورة إنشاء قاعدة بيانات لكل العاملين بالأمن الإداري بالكليات والمعاهد، واستمرار التواصل الجاد فيما بينهم وتبادل الخبرات والمهارات الوظيفية التي تساعد في إنجاز العمل بكفاءة ودقة بما يتماشى مع القواعد واللوائح المعمول بها. 

وأضاف من جانبه ضرورة تحفيز أكفء الأشخاص من مسئولي وأفراد الأمن الإداري ماديا ومعنويا والذين لديهم مهارات التعامل مع الفئات المختلفة وسرعة إيجاد حلول للمشاكل التي قد يصادفونها.

مؤكدا على ضرورة عقد مجلس إدارة الأمن الإداري شهريا للوقوف على الإنجازات التي تمت، والمشكلات التي واجتههم ووضع حلول لها مع تلقي مقترحات مستقبلية تساعد في تطوير العمل وتحسينه باستمرار.
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