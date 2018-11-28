رئيس جامعة بني سويف يوصي بإنشاء إدارة شئون عاملين للأمن الإداري

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف عن ضرورة إنشاء إدارة لشئون العاملين بالأمن الإداري بالجامعة، وذلك خلال رئاسته لاجتماع الأمن الإداري بالجامعة، بحضور العميد حامد والسادة مسئولي الأمن الإداري بالكليات.





كما توجه رئيس الجامعة بالشكر لإدارة الأمن الإداري على عملهم المتميز في مجابهة أي عقبات تعوق سير العملية التعليمية والبحثية بالجامعة، وأوصى بضرورة إنشاء قاعدة بيانات لكل العاملين بالأمن الإداري بالكليات والمعاهد، واستمرار التواصل الجاد فيما بينهم وتبادل الخبرات والمهارات الوظيفية التي تساعد في إنجاز العمل بكفاءة ودقة بما يتماشى مع القواعد واللوائح المعمول بها.





وأضاف من جانبه ضرورة تحفيز أكفء الأشخاص من مسئولي وأفراد الأمن الإداري ماديا ومعنويا والذين لديهم مهارات التعامل مع الفئات المختلفة وسرعة إيجاد حلول للمشاكل التي قد يصادفونها.



