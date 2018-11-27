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اللاوندي: أياد خفية تعبث في أمن فرنسا.. فيديو

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 10:18 م
صدى البلد
محمد القاضي
قال سعيد اللاوندي، الخبير في العلاقات الدولية، إن فرنسا تشهد مظاهرات واحتجاجات غير مسبوقة، لافتا إلي أن الشارع الفرنسي بين وقت وآخر يشهد احتجاجات لكنها لم تكن بهذه الضراوة.

وأضاف "اللاوندي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، أن المشاهد التي تظهر في الاحتجاجات من الاعتداء والسطو علي المحلات تؤكد أن هناك أياد خفية تعبث في أمن فرنسا، مشيرا إلي أن الاحتجاجات والمظاهرات لا تقتصر فقط علي باريس بل تجتاح كافة المدن الفرنسية.

أوضح أن الاعتراض والاحتجاج كان في البداية من قِبل سائقي الشاحنات بسبب رفع أسعار المحروقات، مضيفا أن الاعتراضات امتدت لأشياء كثيرة مما يعني أن المجتمع الفرنسي يعاني من أشياء كثيرة تتعلق بارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية.

وأكد أن داعش موجودة في فرنسا، لافتا إلي أنه من أقل شهرين كان هناك حادث الشانزليزيه الذي يؤكد بشكل أو بآخر أن داعش تعبث في أمن فرنسا.
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