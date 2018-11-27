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برلمان

نائبة: نحتاج لهيئة عليا للقضاء على فساد بنوك الدم

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 10:19 م
نائبة: نحتاج لهيئة
نائبة: نحتاج لهيئة عليا للقضاء على فساد بنوك الدم
عبد الرحمن سرحان
أكدت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، أننا في حاجة إلى وجود هيئة عليا للرقابة على بنوك الدم، مشيرةً إلى أن منظومة الدم تحتاج إلى تنظيم في عملية التداول، لاسيما وأن فكرة التبرع تغيرت عن الماضي.

وقالت "شاكر" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": إن هناك مشكلة كبيرة في منظومة الدم، وأصبح غير متاح للجميع، مطالبةً بضرورة وجود آلية من جانب وزارة الصحة للرقابة على بنوك الدم، لإعادة شكل المنظومة من جديد.

وأضافت عضو لجنة الشئون الصحية، بالبرلمان، بأن المستشفيات كانت تعطى الفرصة أمام فتح منافذ للتبرع بالدم، وهو غير متوافر الآن إلا في بعض المستشفيات، وأغلبها امتنع عن استقبال الدم، مما تسبب في أزمة كبيرة، يجب الإسراع لوضع حل لها، سواء من خلال وجود هيئة للرقابة على بنوك الدم، أو من خلال فتح المنافذ في المستشفيات.

كانت النائبة هالة مستكلي، قد تقدمت بمشروع قانون لإنشاء هيئة عليا للرقابة على الأدوية، وقد أحاله البرلمان إلى لجنة مشتركة مشكلة من لجنتي الشئون الصحية، والتعليم والبحث العلمي.
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