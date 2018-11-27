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محافظات

زراعة الوادي تنشر التسعيرة النهائية لفئات الأراضى الزراعية المقننة

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 10:22 م
الأراضى الزراعية
الأراضى الزراعية
منصور ابوالعلمين
أعلن وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، الدكتور مجد المرسى ، أن اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بوزارة الزراعة اعتمدت التسعيرة النهائية لأسعار الأراضى الزراعية التى تمت الموافقة على تقنينها على مستوى كافة مراكز المحافظة، عن فترتى التقديم ما قبل عام 2006 وما بعده، حيث تراوح سعر الفدان ما بين 11 ألف جنيه وحتى 22 ألفا و400 جنيه.

وأكد المرسي، أن اللجنة المختصة لتسعير الأراضى وافقت على تخفيض سعر الفدان بنسبة 35% عن الأسعار السابقة، التى تم اعتمادها مسبقًا، مشيرا إلى أن تلك الأسعار نهائية ولا تقبل الطعن عليها، وتنحصر فى أسعار الأراضى التى تم فحص ملفاتها كطلبات تقنين، وهى أسعار تختلف عن الأراضى التى يتم طرحها للاستثمار فى المشروعات الزراعية والتى يتم معاملتها بتسعيرة مختلفة عن ذلك.
زراعة الوادي تنشر التسعيرة النهائية لفئات الأراضى الزراعية المقننة
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