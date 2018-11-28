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برلمان

نائب يشدد على ضرورة خروج قانون التعدين

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 06:02 ص
صدى البلد
عبد الرحمن سرحان
قال النائب مديح سيد، عضو لجنة الطاقة والبيئة، بمجلس النواب، إن الثروة التعدينية في مصر مهدرة إلى حد كبيرة، وجاء الوقت للاستفادة منها، وتطويعها بالشكل الذي يخدم الاقتصاد القومي، لاسيما وأنها تتنوع في أماكن كثيرة وتعتبر مورد هام لخزينة الدولة، إذا ما أُحسن استغلالها.

وأضاف "سيد" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بأننا في حاجة ماسة إلى خروج قانون التعدين في أقرب وقت، لإتاحة الفرصة أمام المستثمرين للاستثمار في هذا الملف، مؤكدًا على أنه سيكون له عوائد اقتصادية سواء على العملة المصرية من خلال التصدير، أو من خلال الاكتفاء من احتياجاتنا التعدينية، على المستوى المحلي.

وأوضح عضو لجنة الطاقة والبيئة، بالبرلمان، أن الدولة لا تمنح التراخيص ولا تسمح لأي مستثمرين القيام بالعمل في المجال التعديني، مما شكل أزمة وركود الملف، مشددًا على ضرورة إتاحة الفرصة للمستثمرين لفتح آفاق جديدة للاقتصاد المصري.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، قد أكد، الخميس، على أهمية الحفاظ علي الثروات المعدنية الغنية في مصر وحسن إدارتها واستغلالها لمصلحة الأجيال الحالية والقادمة من خلال رؤية متكاملة لتطوير منظومة التعدين، بما يساعد علي دعم الاقتصاد الوطني ورفع القدرات التصنيعية للدولة وجذب الاستثمارات، وذلك تماشياً مع أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.
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