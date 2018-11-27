نقيب الصيادلة: تخصيص 3 أفدنة لإقامة نادى الشرقية.. وافتتاح مقر التجمع فبراير المقبل

رحب الدكتور محي الدين عبيد نقيب عام صيادلة مصر، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، بالدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وذلك خلال مشاركته في احتفالية نقابة الصيادلة بالشرقية، بيوم الصيدلى المثالى.



وأعلن نقيب عام الصيادلة، عن مفاجأة لجموع صيادلة الشرقية وهى الاتفاق مع محافظ الشرقية على تخصيص ٣ أفدنة بمساحة ١٢ ألف متر فى موقع مميز بالمحافظة لإقامة نادى الصيادلة بالشرقية مما دعا الحضور إلى التصفيق الحاد، وجاء ذلك خلال احتفالية نقابة الصيادلة بالشرقية، بيوم الصيدلى المثالى.



وأضاف نقيب عام الصيادلة أنه سيتم افتتاح مقر نادى التجمع الخامس للصيادلة على مساحة ١٨ ألف متر فى شهر فبراير المقبل ويحتوى على حمامين سباحة و٤ ملاعب وتجهيزه على أحدث مستوى، مشيرًا إلى أن النقابة نجحت في سداد جميع المديونيات المتعلقة بنادى الصيادلة بالبحر الأعظم وتم الاتفاق مع القوات المسلحة لتولى الإنشاء والتطوير.



وأوضح نقيب عام الصيادلة، أن النقابة قامت بشراء الخدمة الصحية من المستشفيات الجامعية لعلاج الصيادلة وأسرهم مثل مستشفي قصر العيني الفرنساوي، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المستشفيات التى تقدم الخدمة الصحية للصيادلة وصل ١٤٩ مستشفي وبنفس التعاقدات الخاصة بالتأمين الصحي لعلاج الصيادلة وأسرهم كما سيتم افتتاح مركز المعلومات الدوائية بالقاهرة خلال أيام.



وقال نقيب عام الصيادلة، إن مشروع التكافل بنقابة الشرقية يعتبر انجاز حقيقى يحسب لهم موضحا أن الصيادلة لا يشعروا بمميزات الصندوق إلا عندما يحتاجوه كما أعلن انضمامه للصندوق.