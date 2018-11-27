ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

نقيب الصيادلة: تخصيص 3 أفدنة لإقامة نادى الشرقية.. وافتتاح مقر التجمع فبراير المقبل

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 10:38 م
صدى البلد
محمد غالي
رحب الدكتور محي الدين عبيد نقيب عام صيادلة مصر، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، بالدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وذلك خلال مشاركته في احتفالية نقابة الصيادلة بالشرقية، بيوم الصيدلى المثالى.

وأعلن نقيب عام الصيادلة، عن مفاجأة لجموع صيادلة الشرقية وهى الاتفاق مع محافظ الشرقية على تخصيص ٣ أفدنة بمساحة ١٢ ألف متر فى موقع مميز بالمحافظة لإقامة نادى الصيادلة بالشرقية مما دعا الحضور إلى التصفيق الحاد، وجاء ذلك خلال احتفالية نقابة الصيادلة بالشرقية، بيوم الصيدلى المثالى.

وأضاف نقيب عام الصيادلة أنه سيتم افتتاح مقر نادى التجمع الخامس للصيادلة على مساحة ١٨ ألف متر فى شهر فبراير المقبل ويحتوى على حمامين سباحة و٤ ملاعب وتجهيزه على أحدث مستوى، مشيرًا إلى أن النقابة نجحت في سداد جميع المديونيات المتعلقة بنادى الصيادلة بالبحر الأعظم وتم الاتفاق مع القوات المسلحة لتولى الإنشاء والتطوير.

وأوضح نقيب عام الصيادلة، أن النقابة قامت بشراء الخدمة الصحية من المستشفيات الجامعية لعلاج الصيادلة وأسرهم مثل مستشفي قصر العيني الفرنساوي، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المستشفيات التى تقدم الخدمة الصحية للصيادلة وصل ١٤٩ مستشفي وبنفس التعاقدات الخاصة بالتأمين الصحي لعلاج الصيادلة وأسرهم كما سيتم افتتاح مركز المعلومات الدوائية بالقاهرة خلال أيام.

وقال نقيب عام الصيادلة، إن مشروع التكافل بنقابة الشرقية يعتبر انجاز حقيقى يحسب لهم موضحا أن الصيادلة لا يشعروا بمميزات الصندوق إلا عندما يحتاجوه كما أعلن انضمامه للصندوق.
loading...

ترشيحاتنا

الغرف التجارية: اختفاء١٢٠ دواء من السوق والصناعة تعانى من الاحتكار

ملك ماليزيا يتزوج ملكة جمال روسيا بعد اعتناقها الإسلام.. صور

زوج يحبس زوجته ويحرمها من الطعام لمدة عام.. فيديو

بسبب ارتفاع الأسعار.. في سوق الخضار والفاكهة «البايت يكسب الطازة»

كبير مهندسي السفينة أمان يكشف تفاصيل رحلتها من الصين إلى قناة السويس.. صور

الجونة يكثف مفاوضاته مع حسام غالي لتولي منصب مدير الكرة

المالية للجمارك: 65 ألف جنيه تخفيضا على السيارات الأقل من 1600 سي سي

إيران تعلن موقفها من صفقة القرن

إعلامي عن احتلال الأهلي المركز الأخير: من يضحك أخيرا يضحك كثيرا

ذئاب المقاولون العرب تلتهم الأهلى بهدف نظيف فى الدوري الممتاز.. فيديو

حقيقة أم دعاية مجانية.. حكاية خطوبة أحمد عز من مطربة شابة

نيابة دمياط تقرر حبس مدرس واقعة التنمر أربعة أيام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميلانيا ترامب تتألق بمعطف كحلي .. والسعر مفاجأة

رئيس نادى المقاولون العرب يهنئ لاعبيه بعد الفوز على الأهلى.. صور

حقيقة أم دعاية مجانية.. حكاية خطوبة أحمد عز من مطربة شابة

كفر الشيخ زاخرة بالثروات المعدنية.. تمتلك 250 مليون طن من الرمال السوداء.. ومشروع عملاق لفصل المعادن واستثمارها على مساحة 100 فدان بالبرلس.. صور

وصول السفينة أمان للسويس استعدادا لدخول الممر الملاحي للقناة

فيديو

عبد الحميد أبو موسى: السعودية أكبر مستثمر عربي في مصر.. فيديو
أحمد موسى: الزمالك ركب الدوري.. والأهلي منحوس .. فيديو
أحمد موسى يبكي على الهواء بسبب أداء الأهلي السيئ.. فيديو
أحمد موسى: لو كملت في الكورة كان أدائي هيبقى أفضل من لاعبي الأهلي .. فيديو
أحمد موسى عن أداء الأهلي السيئ: اذبحوا عجلين عشان نفك النحس..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟