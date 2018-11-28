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برلمان

برلمانية مشروع قانون إنشاء هيئة لمراقبة بنوك الدم درع حماية للمصريين

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 03:16 ص
صدى البلد
القسم السياسي
قالت النائبة شادية عبد العزيز عضو لجنة الشئون الصحية، إن مشروع قانون إنشاء هيئة عليا لمراقبة بنوك الدم ، يعتبر درع حماية للمواطن المصري .

وأضافت عبد العزيز في تصريحات لـ"صدي البلد": القانون سيعمل رقابة توزيع قرب الدم على المحافظات بحيث يتم إعطاء كل محافظة كود معين لقرب الدم الخاصة بكل محافظة من خلال منشأ الدم فيها ،ويعمل على التأكد من سلامة وصحه أكياس الدم قبل وصولها إلى المريض ،موضحة أن سلامة المواطن هي أمانة في رقابنا جميعا .

وأشارت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان ، إلى أن هناك حملات وهمية للتبرع بالدم في العاصمة وفي عدد من محافظات الجمهورية حيث يتم استغلال المئات من أكياس الدم لبيعها بأسعار خيالية ، وهذا القانون سيقضي على هذه الحملات من خلال السيطرة والمراقبة الكاملة عليها .

كان قد أحال علي عبد العال رئيس البرلمان المصري ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائبة هالة صبحى مستكلى و60 نائبًا آخرين (أي أكثر من عشر أعضاء المجلس) لإنشاء الهيئة العليا للرقابة على بنوك الدم إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية والتعليم والبحث العلمي.
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