كلية البنات بجامعة عين شمس تقدم روشتة نجاح

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية البنات جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتورة رقية شلبي والدكتورة مي حامد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة تحت عنوان"روشتة نجاح" بقاعة المؤتمرات بالكلية.



حاضر بالندوة، الدكتور أحمد هارون أستاذ الطب النفسي، بمشاركة العديد من منظمي الجمعيات العالمية للصحة النفسية ومندوب من وزارة الداخلية والعدل.



وأشار الدكتور أحمد هارون في كلمته إلى أهمية النجاح، ذلك المفهوم الذي يأمل الكثيرين أن يعيشونه واقعًا ملموسًا، في حياتهم حتى أولئك الذين يُنّظِرون له، ويكتبون عنه، ويتحدثون فيه.



