ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

كلية البنات بجامعة عين شمس تقدم روشتة نجاح

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 10:30 م
عمرو ممدوح
نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية البنات جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتورة رقية شلبي والدكتورة مي حامد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة تحت عنوان"روشتة نجاح" بقاعة المؤتمرات بالكلية.

حاضر بالندوة، الدكتور أحمد هارون أستاذ الطب النفسي، بمشاركة العديد من منظمي الجمعيات العالمية للصحة النفسية ومندوب من وزارة الداخلية والعدل.

وأشار الدكتور أحمد هارون في كلمته إلى أهمية النجاح، ذلك المفهوم الذي يأمل الكثيرين أن يعيشونه واقعًا ملموسًا، في حياتهم حتى أولئك الذين يُنّظِرون له، ويكتبون عنه، ويتحدثون فيه.

loading...

ترشيحاتنا

أحمد موسى يبكي على الهواء بسبب أداء الأهلي السيئ.. فيديو

وكيل رمضان صبحي يفجر مفاجأة بشأن عودة اللاعب لـ الأهلي

المالية للجمارك: 65 ألف جنيه تخفيضا على السيارات الأقل من 1600 سي سي

الرئيس الفرنسي يعلن إغلاق 14 مفاعلا نوويا

بعد طعن زوجته 30 مرة.. المتهم: غلاء المعيشة والخلافات الأسرية السبب.. وحماتي قنبلة ذرية

نيابة دمياط تقرر حبس مدرس واقعة التنمر أربعة أيام

ذئاب المقاولون العرب تلتهم الأهلى بهدف نظيف فى الدوري الممتاز.. فيديو

البيت الأبيض يكشف: ترامب يلتقي هؤلاء الزعماء في قمة العشرين

قطار يبتر ساق عامل سقط أمامه في المنصورة

السجن 5 سنوات للمتهمين في وفاة طبيبة المطرية.. وبراءة المتهمة الأولى

باهر المحمدي يثير أزمة في الإسماعيلي قبل مواجهة بطل بوروندي

إعلامي عن احتلال الأهلي المركز الأخير: من يضحك أخيرا يضحك كثيرا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميلانيا ترامب تتألق بمعطف كحلي .. والسعر مفاجأة

رئيس نادى المقاولون العرب يهنئ لاعبيه بعد الفوز على الأهلى.. صور

حقيقة أم دعاية مجانية.. حكاية خطوبة أحمد عز من مطربة شابة

كفر الشيخ زاخرة بالثروات المعدنية.. تمتلك 250 مليون طن من الرمال السوداء.. ومشروع عملاق لفصل المعادن واستثمارها على مساحة 100 فدان بالبرلس.. صور

وصول السفينة أمان للسويس استعدادا لدخول الممر الملاحي للقناة

فيديو

عبد الحميد أبو موسى: السعودية أكبر مستثمر عربي في مصر.. فيديو
أحمد موسى: الزمالك ركب الدوري.. والأهلي منحوس .. فيديو
أحمد موسى يبكي على الهواء بسبب أداء الأهلي السيئ.. فيديو
أحمد موسى: لو كملت في الكورة كان أدائي هيبقى أفضل من لاعبي الأهلي .. فيديو
أحمد موسى عن أداء الأهلي السيئ: اذبحوا عجلين عشان نفك النحس..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟