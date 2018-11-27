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سيارات

ميك يسير على خطى والده الأسطورة شوماخر

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 10:35 م
صدى البلد
مصباح المصرى
يسير ميك نجل الأسطورة مايكل شوماخر على خطى والده في عالم الفورميولا وان بعدما أعلن فريق بريما أن السائق الواعد (19 عاما) سيدافع عن ألوانه في فورمبولا 2 الموسم المقبل.

وتزود هذه السلسلة الفورميولا وان بالسائقين وضمن السائقون الثلاثة الأوائل في فورميولا 2 هذا العام وهم جورج راسل ولاندو نوريس والكسندر البون جميعا تمثيل فرق في فورمولا 1 في 2019.

وأحرز ميك لقب بطولة سباقات فورميولا 3 الأوروبية للسيارات هذا العام بعدما حقق ثمانية انتصارات وأنطلق من المركز الأول سبع مرات وصعد لمنصات التتويج 14 مرة.. وكان يحق له المنافسة في الفورميولا وان.

وقال رينيه روزين رئيس الفريق المدعوم من مرسيدس ”إنه سائق موهوب جدا ويتحلى بالالتزام. يسعدني العمل معه وننتظر على أحر من الجمر بدء المغامرة سويا“.

وتابع ”هذه الفئة ليست سهلة بسبب منحنى التعلم الذي يتعين على السائقين الصاعدين اجتيازه خاصة مع الاستعانة بالسيارة الجديدة لكننا نثق في نضوج ميك ومهاراته“.

وقال السائق الألماني الشاب إن هذه الخطوة ”منطقية“ في الهيكل التنظيمي لرياضة السيارات وستساعده على تطوير مهاراته والحصول على المزيد من الخبرات.

وأضاف ”لساني يعجز عن شكر فريق بريما على ما حققناه سويا خاصة هذا العام والتطور الذي أحرزناه“.

وسيختبر شوماخر الابن مع فريق بريما في أبوظبي خلال أيام.

وقال لويس هاميلتون بطل العالم خمس مرات في اكتوبر تشرين الاول إنه يتوقع لشوماخر مستقبلا واعدا.

وقال سائق مرسيدس وقتها إن شوماخر الابن سينافس بنسبة مئة في المئة في الفورميولا وان وسيخوض مسيرة رائعة في بطولة العالم وسيصبح سائقا عظيما.

وفاز شوماخر الاب ببطولة الفورميولا وان سبع مرات وهو رقم قياسي من بينها خمسة ألقاب متتالية مع فيراري ويملك الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بسباقات والبالغ 91 سباقا.

ولم يظهر شوماخر البالغ عمره 49 عاما وأنجح سائق في تاريخ الفورميولا وان علنا منذ تعرضه لإصابة قوية في الرأس خلال التزلج على الجليد في فرنسا عام 2013.
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