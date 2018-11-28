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تعليم

حقوق القاهرة تتصدر ترتيب دورى كرة اليد بالجامعة

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 08:05 ص
صدى البلد
عمر سلامة
أعلنت جامعة القاهرة عن الترتيب النهائي لدوري كرة اليد، المقام على مستوى الكليات، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.

وقال حسن سعدة، مدير إدارة رعاية الشباب بالجامعة فى تصريحات لصدى البلد إن كلية الحقوق، حصلت على المركز الأول بينما حصلت كلية الهندسة على المركز الثانى فيما حصلت كلية التجارة على المركز الثالث فى دورى كرة اليد للطلاب.

وأضاف "سعدة" بأن الجامعة أقامت دورى مماثل للطالبات وتصدرت فيه كلية التجارة فيما حلت الإقتصاد و العلوم السياسية ثانيًا و أتت دار العلوم فى المركز الثالث.

يذكر أن الجامعة أقامت دورى طلبة وطالبات فى كرة الطائرة وتصدرت فية كلية التجارة الترتيب للطلبة والطالبات.
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