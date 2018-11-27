وزير الثقافة تفتتح ملتقى إبداع التشكيليين الحاصلين على منح التفرغ

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة معرض ملتقى الإبداع للتشكيليين الحاصلين على منح التفرغ بمركز الجزيرة للفنون، بحضور الدكتور سعيد المصرى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة والدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية والذى يستمر حتى 6 ديسمبر المقبل.



أشادت عبد الدايم بالمعروضات التى تنوعت بين الرسم والتصوير والنحت والجرافيك وغيرها من المجالات التشكيلية والتى أبدعها 202 فنان من مختلف الفئات العمرية بما يمثل تواصلًا للأجيال، وأكدت أن الملتقى أحد صور اهتمام الدولة بالمبدعين ويأتى ضمن الاستراتيجية الثقافية الهادفة إلى دعمهم وتوفير مناخ يسهم فى إنتاج أشكال فنية متفردة.



يشار إلى أن وزارة الثقافة تقدم منحا للتفرغ بهدف رعاية المبدعين واتاحة الفرصة لهم للابتكار والتجديد لإثراء ميادين الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والتى تنعكس إيجابًا على محاور التنمية المستدامة المرجوة.