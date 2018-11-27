نقيب الصيادلة يكرم الحاصلين على شهادات الماجستير والدكتوراه..صور

كرم الدكتور محي الدين عبيد نقيب عام صيادلة مصر، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، عدد كبير من شيوخ مهنة الصيدلة بالشرقية والحاصلين على الدبلومات والماجستير والدكتوراه والبورد والزمالة والتأمين الصحي والمستشفيات الجامعية وعدد كبير من الصيادلة بمختلف المستشفيات والوحدات الصحية والصيادلة الأحرار، حيث تم تسليمهم شهادات التقدير ودرع التميز.



جاء ذلك خلال احتفالية نقابة الصيادلة بالشرقية، بيوم الصيدلى المثالى، بحضور الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والدكتور عصام أبو الفتوح، نقيب الصيادلة بالشرقية، وأعضاء مجلس النقابة والدكتور عبد الله الطحاوي، الأمين العام لنقابة صيادلة الشرقيه، والدكتور هشام مسعود وكيل وزاره الصحة بالشرقية، وحامد هليبة، السكرتير العام المساعد بمحافظه الشرقية، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار محافظ الشرقية للمشروعات، والدكتور حسين الجندي السكرتير العام لمحافظة الشرقية، والدكتور ماهر الدمياطي رئيس جامعة الزقازيق ومحافظ دمياط الأسبق، والدكتور عبد الحكيم نور الدين، نائب رئيس جامعة الزقازيق، والدكتورة ميرفت عسكر، نائب رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور محمد بركه عميد كليه الصيدلة جامعه الزقازيق والدكتور جمال سلامة، مدير هيئة التأمين الصحي بالمحافظة، والدكتورة رحاب عبد الحى مدير عام إدارة الصيادلة، وانياس رأفت، مدير عام مستشفيات الطلبة.