نائب يطالب باستحداث وزارة مستقلة خاصة بالتعدين

طالب النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، بضرروة استحداث وزارة مستقلة تختص بشئون التعدين، لما في يحتويه هذا القطاع من أهمية كبيرة، خاصة في مرحلة التنمية التي نمر بها حاليًا.



وقال "السيد" في تصريحات لـ "صدى البلد" إن الحكومة لا تولي قطاع التعدين الاهتمام الذي يليق بحجمه وعوائده الاقتصادية، مشيرًا إلى أن انضمام القطاع لوزارة البترول، لم يؤدي إلى إحداث أي تقدم في القطاع، لاسيما وأن وزير البترول مشغول بملفات أخرى لا تقل أهمية أو ربما تزيد أهميتها عن التعدين، ممثلة في الاكتشافات البترولية والغاز الطبيعي.



وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، بأن مصر مهيئة جدًا للاستفادة الاقتصادية من قطاع التعدين، خاصة وأن مناطق متنوعة في مصر تتمتع بوجود المعادن، أبرزها البحر الأحمر والدلتا والمثلث الذهبي، وغيرها.



وأوضح النائب أن التعدين يخدم جميع القطاعات في الدولة، كونها تعتمد بشكل أساسي عليه، وبالتالي فإننا بذلك نكون قد وفرنا احتياجاتنا من المواد التعدينية.



كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد الثلاثاء، أهمية الحفاظ علي الثروات المعدنية الغنية في مصر وحسن إدارتها واستغلالها لمصلحة الأجيال الحالية والقادمة من خلال رؤية متكاملة لتطوير منظومة التعدين، بما يساعد علي دعم الاقتصاد الوطني ورفع القدرات التصنيعية للدولة وجذب الاستثمارات، وذلك تماشيًا مع أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.