المالية: إجراءات لتطوير العمل الجمركي لزيادة الإيرادات

قالت وزارة المالية إنها تعمل حاليًا علي استكمال منظومة تحديث وإصلاح الجمارك لدعم الصناعة الوطنية من المنافسة غير المشروعة بسبب التهرب الجمركي، ضمن الإجراءات الخاصة بزيادة الإيرادات العامة خلال العام المالي المقبل.





وكشف تقرير صادر عن الوزارة حول منشور إعداد الموازنة العامة خلال العام المالي القادم والمقرر بدايته اعتبارا من أول يوليو القادم، أن تلك الإجراءات تشمل تشريع جمركي جديد لتبسيط و تيسير الإجراءات وخفض التكلفة والوقت أمام المستوردين.





وأشار التقرير الي أن الوزارة ستعمل علي تشديد العقوبة علي المتدربين وإعادة هندسة الإجراءات الجمركية وميكنتها وتفعيل منظومة النافذة الواحدة وإعادة هيكلة مصلحة الضرائب لتحقيق تلك المستهدفات