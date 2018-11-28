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اقتصاد

الإحصاء: 19.8 ميجا إنتاج مصر من الكهرباء خلال أغسطس

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 01:31 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آية الجارحي
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع كمية الكهرباء المولدة في أغسطس الماضى مقارنة بشهر أغسطس 2017.

وأوضح الجهاز في نشرة إحصائية، أن كمية الكهرباء المولدة في أغسطس 2018 بلغت 19.8 ميجا.و.س مقارنة بـ 19.7 خلال أغسطس 2017، وسجلت كمية الكهرباء المولدة خلال سبتمبر 2017 نحو 17.1 ميجا.و.س، وفي أكتوبر 2017 سجلت 15.8 ميجا.و.س.

ولفتت النشرة إلى أن كمية الكهرباء المولدة في نوفمبر بلغت 14.3 ميجا.و.س، وبلغت 14.9 خلال ديسمبر 2017، وفي يناير 2018 بلغت كمية الكهرباء المولدة 13.3 ميجا.و.س، وفي فبراير 13.4 ميجا.و.س، وفي مارس 15.1 ميجا.و.س.

ووفقا للنشرة، سجلت كمية الكهرباء المولدة خلال إبريل 2018 نحو 15.0 ميجا.و.س، وفي يونيو سجلت 18.1 ميجا.و.س، وفي يوليو 2018 بلغت 19.9 ميجا.و.س.
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