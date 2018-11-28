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تعليم

ألسن عين شمس تختار الطالب المثالي.. اليوم

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 08:06 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
أعلن د.عبد المعطي صالح وكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس، عن عقد اجتماع اللجنة العليا؛ لاختيار الطالب المثالي والطالبة المثالية علي مستوي الكلية لعام 2018-2019، اليوم الأربعاء، بإدارة رعاية الشباب بالكلية، تحت رعاية د. نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود. مني فؤاد عميد الكلية. 

وأضاف صالح، في بيان للكلية، أنه يتم اختيار الطلاب المثاليين وفق عدة مواصفات من اهمها أن يكون الطالب ناجحًا ومتفوقا ولم يسبق له الاشتراك من قبل في المسابقة، وان يجيد لغتين اجنبيتين بجانب إجادته للعربية، ويكون من طلاب الفرق الثانية او الثالثة او الرابعة.

وأوضح وكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب، أنه من بين الشروط ضرورة أن يكون على قدر عال من الاطلاع علي الثقافة والمعلومات العامة، وأن يكون ممارسا لأحد الأنشطة الطلابية، والتحلي بالمظهر العام اللائق المحافظ علي الهوية والتقاليد المصرية.
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