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أخبار العالم

البيت الأبيض يكشف: ترامب يلتقي هؤلاء الزعماء في قمة العشرين

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 10:20 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رويترز
قالت متحدثة باسم البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد اجتماعات ثنائية مع زعماء الأرجنتين وروسيا واليابان وألمانيا خلال زيارته ووفد بلاده للأرجنتين لحضور قمة مجموعة العشرين في وقت لاحق من الأسبوع.

ومن المتوقع أيضا أن يعقد ترامب لقاء منفصلا مع نظيره الصيني شي جين بينغ للمرة الأولى منذ أن فرض أكبر اقتصادين في العالم رسوما جمركية، كل على وارداته من الآخر.
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