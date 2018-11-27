أحمد موسى عن أداء الأهلي السيئ: اذبحوا عجلين عشان نفك النحس..فيديو

شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما شرسا على لاعبي النادي الأهلي بسبب معدلات الأداء السيئة في الآونة الاخيرة، قائلا:" أنا اتولدت بشجع الأهلي بس عمري ما شوفت الأهلي بهذا الأداء السيئ، ومكنش فيه روح بين لاعبي الأهلي".



وأضاف "موسى" في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، منفعلا:" بحس أن لاعبي الأهلي تقال ومش قادرين، وده شرف لأي حد فيكوا يلبس تيشيرت النادي الأهلي ولو حد فيكوا مش قدها مع السلامة منك ليه".



وتابع:" ده صلاح محسن نزل ولعب 4 دقائق وخرج مكسور، إيه النحس ده ادبحوا يا جماعه عجلين وفرقوهم"، مضيفا:"هو إنتوا عايزين الخطيب يرجع يلعب تانى، فين النادي الأهلي وفين روح النادي الأهلي، ولازم مجلس الإدارة يكون ليه موقف".



وأكمل:"من إمتى النادي الأهلي يكون آخر الدوري، وتيجي تشوف نادي الزمالك دلوقتي عمل فرقة محترمة، واللاعبين بينزلوا يموتوا نفسهم عشان يحققوا الفوز، والزمالك ركب الدوري واجتاز كافة الأزمات التي كان يعاني منها".

