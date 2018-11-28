وزير التموين خلال زيارته لمحافظة الشرقية: الرئيس السيسي يدعم إقامة المناطق اللوجيستية.. والمرحلة القادمة تتطلب شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.. ويوافق على تشغيل مخبز الفينو الأفرنجي

وزير التموين يزور الشرقية:

"المصيلحي" يوضح سبب مشاكل مصر في الأسواق والأسعار

التجارة الداخلية تفتقد للبنية الأساسية

وزير التموين يشارك في اجتماع مجلس جامعة الزقازيق

الموافقة على تشغيل مخبز الفينو الأفرنجي بالشرقية





وضع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، حجر الأساس لتنفيذ مشروع العروبة "سكاي لاين" بمدينة الزقازيق لإقامة منطقة تجارية وترفيهية وسكنية متكاملة.





جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الباري، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور إبراهيم العشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس حازم الديب، الرئيس التنفيذي لمجموعة العروبة مصر، ومستر جون لوك ممثل كارفور.





وأكد "المصيلحي"، دعم ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإقامة المناطق اللوجيستية والتجارية لدفع عجلة الاقتصاد القومي وللحد من مخاطر التقلبات السعرية والعمل على ثباتها، بالإضافة إلى توفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب.





وأضاف وزير التموين أن رئيس الوزراء قام بتوفير قطع الأراضي اللازمة لإقامة مثل هذه المشروعات الاستثمارية الضخمة وطرحها أمام المستثمرين بحق الانتفاع.





كما قدّم وزير التموين الشكر للمحافظين لتعاونهم الجاد مع الوزارة في توفير الأراضي اللازمة لإقامة المناطق اللوجيستية الهامة والتي تُحدث تنمية حقيقية لكل إقليم، مؤكدًا أن إقامة المناطق اللوجيستية يمثل تطورًا كبيرًا في حركة التجارة الداخلية وستؤدي إلى إنتاج السلع بجودة عالية وبشكل مستمر دون حدوث أزمات وبأسعار مناسبة للمواطنين.





وأشار وزير التموين إلى أن المرحلة القادمة تتطلب الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لإسراع عملية التنمية والبناء وأن إقامة المناطق اللوجيستية سوف يعمل علي توفير فرص حقيقية في كافة المجالات ابتداء من التجارة الداخلية وتوفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلي وجود سعة في الرئة الاقتصادية للدولة.





وأكد "المصيلحي"، اليوم خلال كلمته التي ألقاها على هامش وضع حجر الأساس لإقامة وإنشاء مشروع كارفور بمنطقة العصلوجي بمدينة الزقازيق أن سبب مشاكل مصر في الأسواق وارتفاع الأسعار هو أن التجارة الداخلية ضعيفة ومنهارة ولابد من الاهتمام بالتجارة الداخلية وخاصة بين المحافظات.





وأضاف وزير التموين، أن التجارة معروفة من القدم أنها قطاع خاص فلم نجد أي شوادر أو في المحلات المختلفة قطاع الحكومة يتاجر وهذه ليست التجارة، فالتجارة من أول الحقل ومن أول أي إنتاج حتى تصل للمواطن.





وأشار المحافظ إلى ضرورة إقامة أسواق تجارية حضارية على أعلى مستوى بمختلف المحافظات وتنشيط حركة التجارة الداخلية حتي يشعر المواطن بانخفاض الأسعار.





وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية على ضرورة أن يتفهم ويعرف الجميع أنه لا توجد لدينا بنية أساسية للتجارة الداخلية، وذلك بسبب إهمال الحكومات السابقة لفكرة التجارة الداخلية، خاصة أن التجارة الداخلية كانت عبارة عن قطاع خاص.





وقال "المصيلحي" إن هناك عدداً من المشاكل والمعوقات التي كانت تقف في وجه التجارة الداخلية وإذا تم استيعاب تلك المشاكل والعمل على حلها سوف تتمكن الدولة من تطوير التجارة الداخلية عن طريق وضع خطة إستراتيجية طويلة الأمد.





فيما حرص على المشاركة في اجتماع مجلس جامعة الزقازيق الذي عقد أمس "الثلاثاء".





فيما أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، موافقة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على تشغيل مخبز الفينو "الأفرنجي" التابع لمشروع المخابز الآلية الكائن بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق لخدمة أبناء المحافظة.





جاءت الموافقة بناءً على طلب المحافظة بالبدء في تشغيل مخبز الفينو الأفرنجي للاستفادة من المعدات والماكينات الموجودة بالمخبز والتي تقدر تكلفتها بمبلغ 4 مليون جنيه والتي تم توريدها للمخبز منذ 2011 م .



