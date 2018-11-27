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رياضة

إبراهيم فايق يوجه رسالة حادة لإدارة الأهلي بعد السقوط أمام المقاولون

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 10:37 م
صدى البلد
محمد بدران
وجه الإعلامى إبراهيم فايق رسالة إلى إدارة ولاعبي الأهلي عقب خسارة الفريق من المقاولون العرب، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ16 من بطولة الدوري الممتاز.

وكتب فايق، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ‏هبوط اضطراري للأهلي هذا الموسم على ما يبدو.. الأسباب التي أدت إلى ذلك كثيرة والحلول والمعالجة لا تضمن بطولات.. وجمهور الأهلي لا يعرف إلا البطولة ولا يغفر الخذلان."

وسقط النادي الأهلي بالخسارة من المقاولون العرب بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.
إبراهيم فايق يوجه رسالة حادة لإدارة الأهلي بعد السقوط أمام المقاولون
إبراهيم فايق يوجه رسالة حادة لإدارة الأهلي بعد السقوط أمام المقاولون
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