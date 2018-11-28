فوسفات أبو طرطور مشروع القرن.. ينافس الأسواق الخارجية.. وفرصة عظيمة لتوفير العملة الصعبة.. وخام الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية تصل قيمة صادراتها حاليا إلى 800 مليون دولار

فوسفات أبو طرطور مشروع القرن وفرصة لتوفير العملة الصعبة

الانتهاء من التقييمات الخاصة بعروض إنشاء المصنع نهاية 2018

استثمارات المشروع الإجمالية تقدر بحوالي 1.4 مليار دولار

احتياطى الفوسفات الخام بمنطقة أبو طرطور يزيد على مليار طن

خام الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية تصل قيمة صادراتها حاليا إلى 800 مليون دولار





تمتلك مصر إمكانيات وموارد كبيرة فى مجال التعدين، ويمثل الفوسفات واحدا من أهم هذه الموارد، وفى عام 1971 قدم عالم الجيولوجيا المصري الشهير والأب الروحي لعلم الجيولوجيا بمصر "رشدي سعيد" مشروع فوسفات أبو طرطور فى الواحات الخارجة، مصحوبًا بعدد من الدراسات والتقارير التى انتهت إلى وجود الخام فيها باحتياطٍ كبير، بالإضافة إلى معادن أخرى منها كبريتيد الحديد الذي يستخدم فى صناعة حمض الكبريتيك، والحجر الجيري الذي يستخدم فى صناعة الأسمنت، بالإضافة الي الكلوكونايت الذي يصنع منه البويات.. وبمرور الوقت حقق المشروع نجاحات ملموسة ، وفى المقابل تعرض لإخفاقات بعد سنوات من إنشائه ترتب عليها تحقيق خسائر وديون ، فما كان من الدولة إلا أن قررت وقف المشروع والبدء لاحقا فى إنشاء شركة جديدة هى "فوسفات مصر" لإدارة ما تبقى وكذا إنشاء مصنع حديث لإنتاج خامات جديدة.





ويرتبط اسم "أبوطرطور" كواحد من اهم المشروعات المتخصصة فى انتاج الفوسفات بإسم الدكتور رشدى سعيد والذى كان له ( لمن لايعرف) العديد من الدراسات وهى بمثابة مشروع فكرى جسد من خلال أمل النهوض بمصر والارتقاء بالإنسان المصري ..وتولى "سعيد " منصبَ أستاذ بجامعة القاهرة، ثم تولَّى إدارة مؤسسة "التعدين والأبحاث الجيولوجية"، وساهم في الاكتشافات التعدينية التي مكَّنت مصر من التغلُّب على ما فقدته بعد احتلال سيناء، وقد كرَّمه الرئيس عبدالناصر، ثم حصل على جائزة الريادة لعام 2003 من الجمعية الأمريكية؛ تقديرًا لأعماله العلمية في مجال جيولوجيا مصر والشرق الأوسط.





في البداية تم اختيار الدكتور رشدي سعيد، ليبدأ حياته العملية بالمشروع، ويعيد تنظيم إدارة الشركة ليتضاعف دخلها عدة مرات، وفي سنة 1968 رأس مؤسسة "التعدين والأبحاث الجيولوجية" في الفترة من (1968 - 1977م)، ويعد أبرزَ مَن تولَّى إدارة المؤسسة، التي تولى بِناءها من الصفر، وحولها لمؤسسة تستخدم أحدث الطرق العلمية في البحث والكشف عن ثروات مصر المعدنية، فكان له دور كبير في تنمية هذه المؤسسة، إلى جانب دوره في الاكتشافات التعدينية، التي مكنت مصر من التغلب على ما فقدته بعد احتلال سيناء عام 1967، وطوَّر هيئة المساحة الجيولوجية لتصبح مركزًا علميًّا، وأضاف إلى مهامها دراسةَ وبناءَ المشروعات التعدينية.. وللرجل العديد من المؤلفات التى تكشف مدوى ولعه واهتمامه بثروات مصر التعدينة مثل كتاب جيولوجيا مصر و كتاب المسح الجيولوجي في مصر وغيرها .





وعلى الرغم من مرور سنوات طويلة على المشروع الذى تبناه الدكتور رشدى سعيد ، إلا أن الدولة أعادت "فوسفات أبوطرطور " إلى دائرة الضوء والإهتمام مرة أخرى ، حيث قررت الحكومة إحياءه عبر شركة جديدة هى "فوسفات مصر" ، وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مجلس الوزراء وافق على تخصيص منطقة امتياز ٢٢٠ كيلو مترا مربعا بمنطقة أبوطرطور لمصلحة شركة "فوسفات مصر" للثروة المعدنية للبحث وإنتاج الفوسفات ، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة سيتم خلالها التركيز على مشروعات القيمة المضافة، كما اكد وزير البترول على أن خام الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية تصل قيمة صادراتها حاليا إلى ٨٠٠ مليون دولار.





كما شهد وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عقد الاستشارات الهندسية لمشروع مجمع إنتاج حامض الفوسفوريك بمنطقة أبو طرطور في محافظة الوادي الجديد الجاري تنفيذ أعماله حاليًا بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 750 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى نحو مليون طن سنويًا من حامض الفوسفوريك.





وأكد وزير البترول، أن المشروع يعد خطوة حقيقية لتفعيل توجه الدولة لإقامة مشروعات كبرى لتعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية وتحقيق عائدات جديدة من تصنيعها مما يمثل تحولًا إيجابيًا في استراتيجية استغلال الثروات التعدينية التي اعتمدت على استغلال الخامات دون إقامة صناعات تحويلية تزيد من القيمة المضافة وتوفر منتجات يحتاجها السوق المحلي والإسهام في تحقيق التنمية الشاملة في جنوب مصر.





وأضاف أن المشروع الجديد سيعمل على استغلال وتصنيع خام الفوسفات الموجود بإحتياطيات كبيرة تقدر بنحو مليار طن بمنطقة هضبة أبوطرطور بمحافظة الوادي الجديد، حيث سيتم إنتاج حامض الفوسفوريك الذي يعد المادة الخام الأساسية في صناعة الأسمدة الفوسفاتية والمركبة .





وقدم مشروع أبو طرطور آمالا واعدة لتنمية دائمة بالواحات بالإضافة إلى ثروة هائلة يبلغ احتياطيها أكثر من 200 مليون طن، لكن الكنز الحقيقي كان اكتشاف وجود عنصر اليورانيوم الذي يستخدم وقودا نوويًا ويعد من العناصر النادرة على الأرض، بنسبة تركيز عالية واقتصادية تصل إلى 100 جزء من المليون، بإجمالي احتياطيات 21 ألف طن.





وتم الاعلان عن الشركة الجديدة التى ستتولى تسويق إنتاج خام الفوسفات فى مصر وتحديد الأسعار والتى على أساسها سيتم البيع فى السوق المحلى ، وسوف تتولى الشركة الجديدة إعدداد الخطط لخاصة بترويج المنتج فى الأسواق الخارجية ، ويتصدر مشروع أبو طرطور ( فوسفات مصر) قائمة المشروعات التى سيتم تسويق انتاجها.





وقالت مصادر مطلعة ، إنه تم عقد أول جمعية تأسيسة لشركة التسويق الجديدة يعقبها البدء فى الإجراءات الفعلية للتسويق وإعلان قائمة الأسعار ، بجانب التصدير إلى الاسواق الخارجية والبت فى طلبات الشراء والتعاقدات .

وأكدت المصادر أن شركة التسويق الجديدة سوف تتولى مهمة تحديد وإعلان أسعار خام الفوسفات التى تقوم بإنتاجها 4 شركات مصرية حكومية ، مشيرة إلى أن الخام المصرى من الفوسفات بمنطقة أبو طرطور وفى مناطق الإنتاج الأخرى يحظى بميزة تنافسية كبيرة ويلاقى قبولا فى الأسواق الخارجية.





وفى سياق متصل أعلن المحاسب خالد الغزالي حرب رئيس شركة فوسفات مصر، أن شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية تلقت 3 عروضا من ثلاث تحالفات عالمية لتنمية واستثمار مشروع فوسفات أبو طرطور وتنفيذ مصنع حامض الفوسفوريك.





وقال "حرب" إن حجم استثمارات المشروع الإجمالية يقدر بحوالي 1.4 مليار دولار ويستهدف تصدير كامل الإنتاج للخارج ومن المتوقع أن يبدأ العمل في المشروع مطلع 2019 على أن يدخل مرحلة الإنتاج الفعلي خلال الربع الثالث من عام 2021".





وأكد أنه تم فض المظاريف الفنية لثلاث تحالفات وهم سايبم الإيطالية وانتكسا الإسبانية وشيناستيت الصينية على أن تبدأ شركتي فلور وإنبي عمليات التحليل والتقييمات ودراسة الاستفسارات بعدها بنحو شهرين سيتم فتح المظروف المالي.





وأشار إلى أن استثمارات المشروع تتوزع ما بين 800 مليون دولار للمصنع الرئيسي أما باقي الاستثمارات وهي ونحو 30 مليون دولار لنقل الخامات من خلال سيور جديدة وإعادة تأهيل خط السكة الحديد بطول يصل لنحو 700 كيلو مترا وصولا إلى ميناء سفاجا عبر محافظة قنا باستثمارات تصل لنحو 400 مليون جنيه، بالإضافة إلى رصد نحو 150 مليون دولار للوحدات المتحركة والتي تشمل عددا من المهمات والسيارات فضلا عن مشروعات تعدينية في منطقة سفاجا بنحو 60 مليون دولار لا تخص شركة فوسفات مصر فسيتم تدبير تمويلهم عن طريق جهات عديدة فى الدولة.





وأوضح المهندس خالد الغزالي، حرب رئيس شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، أن مشروع مجمع إنتاج حامض الفوسفوريك بالوادي الجديد، سيقام على مساحة 3 كيلومتر مربع ويعتمد على خام الفوسفات كمدخل رئيسي للإنتاج، حيث سيتم إنتاجه من هضبة أبو طرطور بالكامل، ويضم المجمع ثلاث وحدات منها وحدة لتصنيع حمض الكبريتيك المركز وأخرى لإنتاج حمض الفوسفوريك ووحدة لمعالجته بعد الإنتاج للوصول إلى درجة النقاء المطلوبة، فضلًا عن محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الحرارية المنتجة من وحدة صناعة حمض الكبريتيك لتقوم بتوليد الكهرباء لاستخدامات المجمع الصناعي والمنطقة السكنية إلى جانب ضخ الفائض في الشبكة القومية للكهرباء .





وقال "حرب" أن احتياطى الفوسفات الخام بمنطقة أبو طرطور يزيد على مليار طن فى الوقت الذى تستفيد فيه شركة فوسفات مصر من إنشاء المجمع ببيع 3,5 مليون طن من خام الفوسفات سنويا، وتوفير كافة النفقات التى يتم صرفها على نقل المادة الخام من المنجم إلى الميناء وشحنها إلى بلد التصنيع، حيث أن وجود المصنع داخل المنجم سوف يوفر تلك التكلفة بالكامل ويحقق مكاسب تصل إلى مليار جنيه سنويًا، بالإضافة للاستفادة من كل مقومات التشغيل والعمالة داخل المجمع.





وأكد المهندس خالد سلامة مديرشركة الوادى للصناعات الفوسفاتية " شركة حكومية" المسئولة عن تصنيع خام الفوسفوريك بمشروع فوسفات أبو طرطور " فوسفات مصر حاليا " أنه تم تنفيذ عدد من الخطوات المهمة على مستوى إنشاء المصنع الجديد.





وقال المهندس سلامه أن عمليات الإنشاء والتأسيس تتم عبر 8 شركات مصرية خالصة وبخبرة وطنية 100% ، مشيرا إلى أنه تم الإنتهاء من كافة الدراسات الفنية بجانب إجراء عمليات الطرح الخاصة بالمصنع وتم بالفعل استلاح العروض أمس الأحد ، موضحا أن العروض تتضمن تسلي مالمشروع على المفتاح وفى وضع جاهز للتشغيل .





وأكد سلامة أنه من المقرر الإنتهاء من التقييمات الخاصة بالعروض بنهاية العام الحالى 2018 على أن يكون الإسناد الفعلى مع بداية الربع الأول من العام المقبل 2019 .





وأوضح المهندس خالد سلامة أن التكنولوجيا أثبتت أن الخام يصلح لتصنيع حامض الفوسفوريك وفى نفس الوقت نسير بالتوازى فى جميع الأعمال الأخرى التى تساهم فى تشغيل المصنع فى الربع الثالث من 2020 / 2021 .





يشار أن حجم استثمارات المشروع الإجمالية تقدر بحوالي 1.4 مليار دولار ويستهدف تصدير كامل الإنتاج للخارج ، وتتوزع استثمارات المشروع ما بين 800 مليون دولار للمصنع الرئيسي أما باقي الاستثمارات وهي ونحو 30 مليون دولار لنقل الخامات من خلال سيور جديدة وإعادة تأهيل خط السكة الحديد بطول يصل لنحو 700 كيلو متر وصولا إلى ميناء سفاجا عبر محافظة قنا باستثمارات تصل لنحو 400 مليون جنيه.





كما تشمل الاستثمارات رصد نحو 150 مليون دولار للوحدات المتحركة والتي تشمل عددا من المهمات والسيارات فضلا عن مشروعات تعدينية في منطقة سفاجا بنحو 60 مليون دولار لا تخص شركة فوسفات مصر فسيتم تدبير تمويلهم عن طريق جهات عديدة فى الدولة.



