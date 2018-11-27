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رياضة

إسلام الشاطر: يجب أن يتكاتف الجميع لعوده الأهلي الكبير

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 10:35 م
صدى البلد
محمد بدران
علق الإعلامى اسلام الشاطر على هزيمة الأهلي من المقاولون العرب، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ16 من بطولة الدوري الممتاز.

وكتب الشاطر، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ‏‏‏‏أداء سيئ والأهلي يستحق الهزيمة دا الكلام الفني ... ولكن على الحلوة والمرة معاه يجب تكاتف الجميع لعودة الأهلي الكبير لأن البداية مباراة اليوم تنبئ بفترة صعبة جدا على الأهلي".

وسقط النادي الأهلي بالخسارة من المقاولون العرب بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام، ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.
إسلام الشاطر: يجب أن يتكاتف الجميع لعوده الأهلي الكبير
إسلام الشاطر: يجب أن يتكاتف الجميع لعوده الأهلي الكبير
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