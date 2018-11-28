إسرائيل وكوريا الجنوبية.. تحالف استراتيجي فرضته التهديدات العسكرية.. سول تشتري من تل أبيب صواريخ متطورة.. تحولات في الموقف الكوري من القضية الفلسطينية

كوريا الجنوبية تشتري من إسرائيل منظومة صواريخ متطورة

المنظومة الإسرائيلية مخصصة لاعتراض الصواريخ الباليستية

تحالف تل أبيب وسول رد على تحالف بيونج يانج مع دول عربية





تربط إسرائيل وكوريا الجنوبية علاقات اقتصادية وأكاديمية وعسكرية واسعة، إلا أن هذه العلاقة تناقض المشاعر الكورية الجنوبية، فالمواطن الكوري لا يزال يذكر فترة طويلة من الاحتلال العسكري والاستعمار مرت بها البلاد، والكوريون الجنوبيون عانوا ما عاناه ويعانيه الفلسطينيون.





وبات من الملاحظ أن موقف كوريا الجنوبية من القضية الفلسطينية تبدل على نحو ملحوظ.. فالدولة التي كانت تساند الفلسطينيين وحقوقهم في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، ودعَت إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية غيرت موقفها بعد اتفاقية أوسلو ولجأت إلى تأطير القضية الفلسطينية والاحتلال بإطار الصراع لا أكثر.





الدليل على ذلك هو أن كوريا الجنوبية امتنعت عن التصويت على العديد من القرارات التي تخص فلسطين في الأمم المتحدة ومنها على سبيل المثال الامتناع عن التصويت على إرسال فريق تقصي الحقائق إثر العدوان الإسرائيلي على غزة في 2008-2009 بزعم أن حماس أخطأت وأن ما اقترفته إسرائيل من مجازر ضد الفلسطينيين مبرر من باب الرد.





ولكن يبدو أن التقارب بين الجانبين والتحول في المواقف الكورية الجنوبية تجاه القضية الفلسطينية اتخذ منحى آخر، حيث أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء ظهرا أن شركة “إلتا” الإسرائيلية فازت بمناقصة لبيع منظومتي إنذار جديدتين من طراز “أورن ياروك” الجيل الثالث (EL/M-2080 Green Pine).. والحديث هنا يدور حول رادار يستخدم في منظومة “حيتس” الإسرائيلية لاعتراض الصواريخ. وذكر موقع المصدر الإسرائيلي أن حجم الصفقة يقدر بـنحو 292 مليون دولار. وبحسب أقوال الوكالة الرسمية الكورية لاقتناء الأسلحة DAPA، فإن المشروع يهدف إلى زيادة قدرة كوريا الجنوبية في الكشف عن الصواريخ الباليستية التي تُطلق عن بعد ورصدها في المراحل الأولى من إطلاقها، بحسب قول الوكالة.





ومنظومة حيتس الإسرائيلية أو "السهم" هي منظومة مضادة للصواريخ البالستية، مطورة في إسرائيل بمساعدة وتمويل أمريكي، وبالتعاون مع شركة بوينج الأمريكية. تتضمن المنظومة الحديثة مركز مراقبة ورادارات خاصة، ومنصة إطلاق صواريخ وقذائف. وحسب الشركة الإسرائيلية التي طورته يقدر صاروخ حيتس واحد، في %90 من الحالات، في اعتراض صاروخ باليستي واحد.‎ ‎بهدف تحسين احتمالات اعتراض الصواريخ يطلق صاروخا حيتس ضد صاروخ باليستي فردي، وإذا فشل كلاهما في الاعتراض يطلق صاروخ ثالث.





التعاون بين كوريا الجنوبية وإسرائيل ليس الأول من نوعه، لكن آخذ في التنامي، ففي عام 2009 اشترت كوريا الجنوبية منظومتي رادارات من نوع أورن ياروك من إسرائيل سعرهما نحو 280 مليون دولار. وتستخدم منظومة أورن ياروك في إسرائيل كرادار مراقبة لصاروخ الاعتراض حيتس، بحسب ما نشر في وسائل الإعلام الأجنبية، والمنظومة يمكنها العثور على صواريخ بالستية على مدى 500 كيلومتر.





وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت فيما مضى أنها ستشتري منظومات إنذار أخرى بعد أن أجرت كوريا الشمالية تجارب ناجحة على صواريخ باليستية أرضية.





وفي 5 سبتمبر 2011 أعلنت كوريا الجنوبية عن نيتها شراء صواريخ سپايك الموجهة من إنتاج رفائيل للأنظمة الدفاعية المتقدمة في إطار جهودها لتعزيز الأمن قرب حدودها المتوترة على الساحل الغربي مع كوريا الشمالية ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية عن مصدر عسكري قوله إن سول وافقت في الآونة الأخيرة على شراء صواريخ سپايك، وإنه سيجري نشر هذه الصواريخ في أواخر 2011. وقال المصدر إنه سيجري نشر نحو 50 صاروخا على جزيرتي باينجنيوك ويونبيونج التابعتين لكوريا الجنوبية في البحر الأصفر.



