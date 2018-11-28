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منظمات المجتمع المدني عن الطالبة ضحية التنمر.. يجب التوعية ضد السخرية بين الطلاب.. والظاهرة أصبحت مخيفة ومنتشرة في المدارس والمؤسسات

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 11:50 ص
صدى البلد
أماني نوار
  • أحمد فوقي يدعو المجتمع المدني لتكثيف جهوده للحد من التنمر
  • أبو سعدة: التنمر أصبح ظاهرة مخيفة يجب محاربته
  • "عبد النعيم" يطالب بعقد ندوات مكثفة للتوعية ضد التنمر

أثارت واقعة انتحار طالبة المعهد الفني الصحي بالإسكندرية بسبب التنمر والسخرية، مخاوف منظمات المجتمع المدني، من خطورة انتشار تلك الظاهرة في المجتمع، خاصة في غياب عدم التوعية لها.

في السياق نفسه، قال أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام والتنمية لحقوق الإنسان، إن انتشار العديد من حالات التنمر أمر يدعو منظمات المجتمع المدني لتكثيف جهودها للحد من تلك الحالات والقضاء عليها ونشر التوعية وطرق الوقاية والعلاج.

وأضاف "فوقي" أن التنمر قد يكون عن طريق التحرّش الفعلي والاعتداء البدني، أو غيرها من أساليب الإكراه الأكثر دهاء مثل التلاعب، والتسلط، والترهيب، والاستقواء وغيرها من الأساليب العدوانية التي تهدف إلى الإضرار بشخص آخر عمدًا بهدف اكتساب السلطة عليه ويمكن تعريف التنمّر بطرق مختلفة وكثيرة، وهو يتراوح من تنمر لفظي، وجسدي، وعلائقي، وعبر الإنترنت، ويمكن للتنمّر أن يحدث في أي مكان: في المدرسة، على الطريق، في العائلة، في النوادي، في الأماكن العامة، على الهاتف، عبر الإنترنت، وقد يصل أحيانًا إلى حد الجريمة ويمكن أخذ الأمور التالية في الاعتبار للوقاية من التنمر.

وشدد على تربية الأولاد تربية صحية بعيدًا عن العنف والتنمّر وتعزيز الثقة بالنفس لدى الأولاد وتدريب الأولاد على رياضات الدفاع عن النفس لتعزيز قوتهم البدنية وثقتهم بأنفسهم والاستماع إلى الأولاد وسؤالهم إن كانوا يعانون من أي نوع من أنواع التنمّر والانتباه إلى أي علامة تنمّر قد تظهر على الطفل وتأمين برامج فعالة لتوعية الأولاد على التنمّر وخطورته وكيفية الحماية منه عرض ضحية التنمّر على أخصائي في حال استدعى الأمر.

وقال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن واقعة انتحار طالبة المعهد الصحي بالإسكندرية كشفت عن خطورة التنمر على الأطفال وتأثيراتها الضارة والتي قد تصل إلى حد الانتحار بالضغوط النفسية على شخصية الطفل.

وأضاف أبو سعدة أن هذا الأمر يدعو الحكومة والمجتمع المدني التحرك للتوعية بخطورة التنمر وترويجه بالمؤسسات التعليمية.

وشدد على ضرورة تنفيذ برامج مع أسر الأطفال لكي تأخذ حذرها، وأن تعمل على التوعية بخطورة التنمر سواء كان أبناؤهم لديهم ميول بالتعدي على أطفال آخرين أو هم الذين يتعرضون للتنمر، وهو دور تكاملي بين المدرسة والبيئة الاجتماعية والأسرة لرعاية الأطفال، وكذلك الأجهزة الإعلامية عليها دور في نشر الوعي بخطورة هذه الظاهرة.

بينما قال المستشار محمد عبد النعيم، رئيس الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان، إن التنمر بات ظاهرة مخيفة وخطيرة في المجتمع بعد واقعة انتحار الطالبة بالمعهد الصحي في الإسكندرية.

وأكد عبد النعيم أن الجميع يستنكر ويرفض التنمر ولابد من سن قانون ضد التمييز بالبرلمان لحماية أبنائنا لأنهم أكثر تأثرا بالتنمر داخل المدارس والجامعات.

وذكر أنه يجب على منظمات المجتمع المدني عمل حملات توعية داخل المؤسسات لمناهضة للتنمر بين الناس، موضحًا أن مصر لا تعرف التمييز سوى بالعرق أو اللون أو الدين.
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