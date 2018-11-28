ضبط 600 طن أعلاف مجهولة المصدر داخل مصنعين غير مرخصين بالشرقية

أكد المهندس "علاء عفيفى" وكيل وزارة الزراعة بالشرقية أنه تم شن حملة مكبرة بالتعاون بين شرطة المسطحات المائية بوزارة الداخلية وشرطة المسطحات المائية بالشرقية ومديرية الزراعة بالشرقية من أجل إحكام الرقابة علي مصانع ومحلات بيع المبيدات الزراعية والمخصبات بمختلف مراكز ومدن المحافظة.





واضاف "عفيفي" انه اسفرت الحملة عن ضبط 2 مصنع اعلاف وخامات للدواجن والانتاج الحيوانى تقوم بالتشغيل بدون ترخيص من وزاره الزراعة وتم ضبط كمية تقدر بــ 500 طن أعلاف وخامات بمصنع ناحية السماعنة مركز فاقوس حيث تم التحفظ علي علف مركز تسمين16% بكمية 30 طن نخالة قمح 100 طن وجلوتين 16% ملح طعام 22 طن كسب فول صويا 44% كسب بذره القطن 200 طن ذرة صفراء 10 أطنان بريمكسات إضافات 40 طن كسب عباد شمس 100 طن سرس ارز 20 طن شعير 40 طن فوسفات ثانى كالسيوم 10 طن حجر جيرى 20 طن.





وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالشرقية أنه تم ضبط مصنع بناحية العزازى والتحفظ علي كميه تقدر بــ 95 طن خامات وأعلاف عبارة عن علف خشن محلى 1.5 طن علف تسمين 11% 1.5 طن علف مركز 19% 7 طن مستخلص بذره قطن .160 كيلو اذره صفراء 15 طن كسب صويا 44 طن نخاله قمح 560 كيلو رجيع كون 1.392 كيلو سرس ارز 75 طن هيش كتان 4.230 طن.



