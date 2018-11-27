مدرب الأهلي بعد الهزيمة من المقاولون: نمر بكبوة مثل ريال مدريد

أبدى محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للأهلي، حزنه الشديد لخسارة الفريق أمام المقاولون العرب، بهدف نظيف، في الجولة السادسة عشر ببطولة الدوري المصري.



وقال يوسف في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لم نقدم مباراة سيئة والأداء كان أفضل، ولكن النتيجة في النهاية ليست لصالحنا، وستزيد الأحاديث حول الفريق خاصة أن الأهلي خرج من بطولتين".



وأضاف: "طالبت اللاعبين بالصمود والوقوف في مواجهة الانتقادات وتقديم أفضل مستويات للفريق الأحمر في المرحلة القادمة لاستعادة الانتصارات".



وأكد "جميع الأندية الكبرى في العالم تتعرض لكبوات والأهلي فريق بطل وما يمر به الآن كبوة".



وأشار إلى أن فرص الأهلي في المنافسة على لقب الدوري المصري لم تنخفض كما يردد البعض، "لأن المشوار ما زال طويلًا وهناك العديد من المباريات المؤجلة تعيد الفريق لمكانه الطبيعي في الصدارة".



وأوضح أنه تعمد ضخ دماء جديدة ولاعبين صاعدين بإشراك ناصر ماهر وأحمد الشيخ بعد غياب، مؤكدا أن الفريق عانى من سوء الحظ بسبب إصابة صلاح محسن، مهاجم الفريق بعد مرور 5 دقائق فقط.



واعترف يوسف بتأثر اللاعبين نفسيًا بضياع البطولتين، موضحًا أن الفريق افتقد الثقة و"لكنه حاول التحدث مع اللاعبين وهو ما سيتغلب عليه الفريق بمرور الوقت وتحسن الأداء".



وأضاف: "ليس أمامنا سوى العمل فقط. كل ما حدث أننا نمر بكبوة مثلما يحدث مع ريال مدريد الإسباني وحدث من قبل مع برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي وغيرها من أكبر أندية العالم".