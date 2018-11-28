مصر والسعودية.. شراكة استراتيجية لقيادة المنطقة.. استثمارات مشتركة بالتعاون مع القطاع الخاص والطاقة أبرز المشروعات

مصر والسعودية تتفقان على تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية

السعودية تحتل المرتبة الثانية ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر

وزير الكهرباء: إنشاء محطة بالتعاون مع الجانب السعودي باستثمارات 2 مليار دولار

اتفقت مصر والسعودية علي تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة والانطلاق سويا لإنشاء مشروعات مشتركة بين رجال القطاع الخاص من الجانبين سواء داخل مصر أو في أسواق خارجية وبصفة خاصة أسواق الدول الإفريقية.جاء ذلك في سياق جلسة المباحثات التي عقدها المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ونظيره السعودي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار، والذي يزور القاهرة حاليا ضمن الوفد المرافق لسمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.وقال نصار إن المباحثات تناولت التأكيد على عمق العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، لافتا إلى أن الدولتين يمثلان صمام الأمان للأمة العربية لتحقيق التعاون والتكامل الشامل الهادف إلى تنمية الاقتصاد العربي، خاصة في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وهو الأمر الذي يدعمه قيادة البلدين.وأشار الوزير إلى أن زيارة سمو ولى العهد لمصر للمرة الثانية خلال العام الجارى هو تجسيد لروح الإخاء وتأكيد لعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وهو ما يمهد لتحقيق نقلة نوعية للتعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين مصر والمملكة خلال المرحلة المقبلة.ولفت نصار إلى أن الفترة الحالية تشهد متغيرات دولية اقتصادية وتجارية غير مسبوقة تتطلب المزيد من التكاتف والتخطيط والعمل المشترك بين مصر والمملكة كشريك استراتيجي هام بالمنطقة، لافتا إلى ضرورة التوصل إلى آليات فعالة لإزالة كافة المعوقات والعقبات التي قد تواجه التعاون الاقتصادي المشترك وطرح مبادرات جديدة تحقق المزيد من التقدم في العلاقات المصرية السعودية المشتركة في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة.وفى هذا الإطار أشار الوزير إلى أهمية البناء على نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة، والتي عقدت بالرياض خلال شهر مايو الماضى وترجمة كافة المبادرات إلى مشروعات ملموسة تصب فى صالح الاقتصادين المصرى والسعودى على حد سواء.وحول تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين أوضح نصار، أن هناك تفاهما تاما بين وزارتى التجارة بمصر والسعودية لتسهيل الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال بالبلدين بما ينعكس إيجابًا على معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين يصل إلى حوالى ٧ مليارات دولار.ومن جانبه أكد الدكتور ماجد القصبى وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية، أن العلاقات المشتركة بين مصر والمملكة علاقات استراتيجية وذات جذور تاريخية وحضارية كبيرة، مشيرًا إلى أن الزيارة الحالية لسمو ولى العهد الأمير محمد بن سلمان تأتى للتأكيد على قوة ومتانة هذه العلاقات والسعى إلى تطويرها بهدف تلبية آمال وطموحات الشعبين المصرى والسعودى .وقال إن هناك توافقا فى الرؤى بين مسئولى الحكومتين لإحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة وتحقيق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.وأشار القصبي إلى أهمية السوق المصرية كوجهة استثمارية متميزة للاستثمارات السعودية، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دفعة فى العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الجانبين بما ينعكس إيجابًا على معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة.ولفت وزير التجارة والاستثمار السعودى إلى أنه لمس خلال زيارته الأخيرة لمصر خلال شهر مارس الماضى تطورا ملحوظا فى كافة المجالات وبصفة خاصة فى مجال المشروعات القومية والبنية التحتية ، مشيرا فى هذا الإطار إلى حرص المملكة على استعادة الاقتصاد المصري لمكانته كأحد أهم الاقتصادات على المستويين الإقليمى والدولى وبما ينعكس إيجابًا على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.وعلي نفس السياق قال محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار، إن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول المستثمرة في مصر.وأضاف عادل، أن مصر لديها فرصة للتحرك بشكل سريع وقادر على النفاذ إلى أكثر من مليار و500 مليون مستهلك في الدول الأفريقية ومصر".وأشار عادل، إلى أن هناك المنطقة الحرة الجديدة القريبة من تبوك 10 دقائق في نوبيع تساهم في التصدير إلى أفريقيا.وأوضح عادل، أن المنطقة الجديدة تعد من الجيل الرابع من المناطق الحرة، ومرتبطة بشبكة الطرق الجديدة، حيث أن الاتجاه الآن هو التحول إلى المناطق الحرة المتخصصة، من بين هذه المناطق المتخصصة 2 مليون متر في الغزل والنسيج في المنيا.وأعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أنه جار بالتعاون مع الجانب السعودي إنشاء محطة توليد كهرباء بطاقة تصل إلى 250 ميجا وات باستثمارات تصل إلى 2 مليار دولار.وأوضح شاكر، أنه تم تحديث استراتيجية قطاع الطاقة حتى 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وتم اعتمادها من المجلس الأعلى للطاقة واختيار السيناريو الأمثل ليكون هو الأساس والمرجعية لتخطيط الطاقة في مصر والتى تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج القدرات الكهربائية لتصل نسبتها إلى 42% بحلول 2035.وأضاف الوزير أنه يجري إعداد دراسات لمحاولة رفع النسبة إلى 47% ،كما يتضمن مزيج الطاقة ايضا كافة أنواع المصادر سواء متجددة والتى تتضمن طاقة رياح بنسبة 14.04% -وخلايا شمسية بنسبة 21.3% ومركزات شمسية بطاقة 5.52% ومائي بنسبة 1.98% ) بالاضافة إلى طاقات النووية والفحم والغاز منوها إلى أننا نسعى إلى ترشيد كافة مصادر الطاقة في كافة القطاعات بنسبة 18%.ونوه شاكر إلى أنه سيتم بنهاية العام الحالي سيصل إجمالي القدرات المضافة إلى مايزيد عن 25 ميجاوات من الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة وهو ما يزيد عن القدرات المتاحة عن عام 2013/2014 وتكافئ حوالي 12 ضعف السد العالي.ولفت إلى أن اجمالي التكلفة الاستثمارية لمششروعات شركات التوزيع منذ 2004/2005 وحتى عام 2018/2019 بلغ حوالي 35.6 مليار جنهي منها 22.3 مليار جنيه خلال عامين ماليين أي اكثر من 62%من إجمالي استثمارات شركات التوزيع.وأضاف أن اجمالي التكلفة الاستثمارية لمشروعات قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة التى بدء العمل بها من 2014 حتى الآن بلغت حوالي 515 مليار جنيه بخلاف تكلفة المحطة النووية منها ( 433.5 مليار جنيه بمشروعات إنتاج الكهرباء ـ و54.4 مليار جنيه مشروعات تدعيم شبكة نقل الكهرباء، 27 مليار جنيه مشروعات شبكات توزيع الكهرباء) بالإضافة الى مشروعات القطاع الخاصة في الطاقة المتجددة والتى تبلغ 2 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة.من جانب آخر أشار شاكر إلى أنه خلال 3 سنوات تم تركيب 6.6 مليون عداد بنظام الشحن المدفوع مسبقا ويوجد على الشبكة 30 مليون عداد ولدينا 5 مصانع تنتج من 1.5 إلى 2 مليون سنويا ونفتح الباب للقطاع الخاص للاستثمار.