حبس موظف لإتجاره في النقد الأجنبي بالسوق السوداء بعابدين

أمرت نيابة عابدين، بحبس موظف 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتجاره فى النقد الأجنبي بالسوق السوداء بعابدين.





وكانت معلومات قد وردت لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة أن مندوب شركة للشحن يزاول نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية ويتخذ من منطقة وسط المدينة بعابدين مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي .





وبإعداد الأكمنة بالأماكن التي يتردد عليها المتهم أسفرت إحداها عن ضبطه حال تواجده بشارع عبد الخالق ثروت ـ دائرة قسم شرطة عابدين وعثر بحوزته على 4250 جنيها سودانيا.



