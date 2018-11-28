نظر محاكمة المتهمين برشوة المترو.. اليوم

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، محاكمة "محمد.س"، مالك شركة للأنظمة المتكاملة ووليد .أ، 43 سنة، محام، لقيامهما بعرض مبلغ 150 ألف جنيه، رشوة على مدير إدارة التخطيط وتطوير تكنولوجيا المعلومات بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، مقابل التغاضى عن المخالفات التى ترتكبها الشركة، وعدم توقيع جزاء عليها، وإنهاء إجراءات صرف مستحقاتها، المعروفة إعلاميا "برشوة المترو".





تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة شكرى وعضوية المستشارين ناصر صادق بربرى وأسامة محمد على وسعيد السمادونى، وأمانة سر ياسر عبد العاطى وعبد المسيح فل.





كشفت تحقيقات محمد الجرف وكيل أول نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة أن "هانى.ع"، يعمل مدير إدارة التخطيط وتطوير تكنولوجيا المعلومات، وأنه المختص وظيفيا بالتوقيع على المستندات اللازمة لصرف مستخلصات الشركة، واتخاذ إجراءات تحصيل الغرامات من الشركات المخلة، بالتزاماتها التعاقدية معها، وأن المتهم عرض عليه مبلغ الرشوة، وأعطاه 30 ألف جنيه كمقدم رشوة بهدف استكمال التعامل مع شركته.



