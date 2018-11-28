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حوادث

اليوم.. محاكمة 15 متهما بانتحال صفة ضباط شرطة بالبساتين

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 02:48 ص
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
محمد العيسوى
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار بشير عبد العال، محاكمة 15 متهما بانتحال صفة ضباط شرطة بالبساتين. 

تعقد الجلسة بعضوية المستشار أيمن عفيفي، والمستشار محمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب، عبد المجيد حلمي.

وجهت النيابة للمتهمين " و. ط.، أ. ر.، م. ع.، م. إ.، م. ا.، ي. أ.، ا. ع.، ت. أ.، ط. أ.، إ. أ.، م. ع.، ح. أ.، ع. أ.، م. م.، خ. م."، تهمة التنكر وانتحال صفة ضباط شرطة ومسئولى الضبط القضائى بدائرة قسم البساتين، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، والقبض على أحد المواطنين دون إذن أحد الجهات المختصة وفى غير الأحوال المصرح بها قانونيًا.
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