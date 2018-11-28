اليوم.. محاكمة 15 متهما بانتحال صفة ضباط شرطة بالبساتين

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار بشير عبد العال، محاكمة 15 متهما بانتحال صفة ضباط شرطة بالبساتين.





تعقد الجلسة بعضوية المستشار أيمن عفيفي، والمستشار محمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب، عبد المجيد حلمي.



