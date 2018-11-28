محاكمة 4 متهمين بينهم خليجي بتهمة تجارة الآثار.. اليوم

تنظر محكمة جنايات أكتوبر، اليوم، محاكمة 4 متهمين من بينهم رجل أعمال سعودى الجنسية، بتهمة إتجار وبيع القطع الأثرية المصرية.





تبين من خلال تحقيقات النيابة العامة، قيام كل من "مصطفى.م" وشهرته الشيخ 62 سنة عضو منتدى بإحدى شركات الاستثمار، و" حمد.م" وشهرته عسكر 55 سنة رجل أعمال سعودى الجنسية، ونعمة، م " 48 سنة سمسارة عقارات، و" علاء الدين.م " وشهرته أبو عاصم 59 سنة مهندس، بالتجمع فى منزل رجل الأعمال السعودى وبحوزتهما قطع أثرية "تمثال للمعبودة سخمت، وقطع ذهبية لتماثيل يعود تاريخها للحقبة التاريخية لمصر القديمة الفرعونية "، وأنهم قاموا بعرض تلك القطع الأثرية على رجل الأعمال بقصد بيعها بثمن لا يتناسب مع قيمتها الأثرية التى لا تقدر بثمن.





كما اعترف المتهمون أن هذه الواقعة ليست المرة الأولى لهم فى محاولة الاتجار فى الآثار وبيعها لراغبى اقتنائها من الأثرياء، وأنهم لم يكن بحوزتهم فى كل مرة أى قطع أثرية حقيقية غير هذه المرة التى تم ضبطهم بها داخل مسكن رجل الأعمال قبل تسلمهم المبالغ المالية، وأنهم كانوا يقومون فى كل مرة بعرض قطع أثرية مزيفة على راغبى اقتنائها مدعين أنها حقيقية، مضيفين أن هذه المرة القطع الأثرية المضبوطة حقيقية تحصلوا عليها من عميلهم الهارب، وقاموا بعرضها للببع، إلا أنه تم ضبطهم قبل بيعها.



