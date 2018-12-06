2018 عام رحيل النجوم.. جميل راتب ومديحة يسرى وهياتم وآمال فريد الأبرز.. وماهر عصام يبكى الوسط الفنى

2018 عام وداع النجوم:

حادث سير يودى بحياة الفنانة غنوة

أزمة صحية مفاجئة تصدم جمهور محمد متولى

عادل أمين آخر الراحلين فى عام 2018

جميل راتب



وبالرغم أن الفنان جميل راتب سافر للعلاج فى الخارج وصحته تحسنت ولكن عاد للقاهرة وتوفى بها.



محمد متولى توفي، هذا العام، الفنان محمد متولى بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة عن عمر يناهز الـ72 عاما. وبالرغم أن الفنان جميل راتب سافر للعلاج فى الخارج وصحته تحسنت ولكن عاد للقاهرة وتوفى بها.توفي، هذا العام، الفنان محمد متولى بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة عن عمر يناهز الـ72 عاما.



سهير فخرى رحلت عن دنيانا هذا العام الفنانة سهير فخري، والدة تامر الصراف زوج الفنانة رانيا فريد شوقي.



الفنانة الراحلة كانت قد ظهرت في السينما طفلة في فيلم "خلود" عام 1948 مع فاتن حمامة، و"ولدي" مع محمود المليجي عام 1949 و«من غير وداع» مع ماجدة الصباحي عام 1951 و"اشهدوا يا ناس" مع شادية عام 1953.



ولكنها لم تتمكن من الاستمرار كثيرًا بمجال الفن حيث لم تحقق نجاحا كبيرا رغم جمالها وكان لها مشاركات سينمائية قليلة بعد أن أصبحت شابة ومنها فيلما "رجال بلا ملامح" و"الاختبار".



آمال فريد توفيت هذا العام أيضا الفنانة آمال فريد عن عمر يناهز 80 عامًا بعد تدهور حالتها الصحية قبل يومين ودخولها العناية المركزة. رحلت عن دنيانا هذا العام الفنانة سهير فخري، والدة تامر الصراف زوج الفنانة رانيا فريد شوقي.الفنانة الراحلة كانت قد ظهرت في السينما طفلة في فيلم "خلود" عام 1948 مع فاتن حمامة، و"ولدي" مع محمود المليجي عام 1949 و«من غير وداع» مع ماجدة الصباحي عام 1951 و"اشهدوا يا ناس" مع شادية عام 1953.ولكنها لم تتمكن من الاستمرار كثيرًا بمجال الفن حيث لم تحقق نجاحا كبيرا رغم جمالها وكان لها مشاركات سينمائية قليلة بعد أن أصبحت شابة ومنها فيلما "رجال بلا ملامح" و"الاختبار".توفيت هذا العام أيضا الفنانة آمال فريد عن عمر يناهز 80 عامًا بعد تدهور حالتها الصحية قبل يومين ودخولها العناية المركزة.



كانت الفنانة الكبيرة آمال فريد أصيبت بوعكة صحية في أبريل الماضى ونقلت على أثرها لمستشفى المعلمين، وعقب تحسن حالتها غادرت المستشفى وانتقلت للإقامة فى أحد دور المسنين بمنطقة مصر الجديدة حتى تتعافى كليا وتستطيع التحرك بشكل طبيعى بناءً على طلبها، وتم نقلها إلى مستشفى شبرا العام مؤخرًا.



سهام فتحى توفيت الفنانة سهام فتحى عن عمر يناهز 81 عاما بعد صراع مع المرض.



من المعروف أن الفنانة سهام فتحى قدمت عددا من المسلسلات التليفزيونية ومنها "يوميات ونيس" أمام الفنان محمد صبحى ومسلسل "رأفت الهجان"، وكان آخر أعمالها مسلسل "لن أعيش فى جلباب ابى" أمام الفنان الراحل نور الشريف.



غنوة سليمان توفيت الفنانة غنوة محمد علي سليمان عن عمر يناهز الثلاثين عامًا بعد تعرضها لحادث سير، وشيعت جنازتها إلى مقابر مدينة القاهرة الجديدة بطريق العين السخنة.



يذكر أن غنوة كانت قد بدأت نشاطها الفني العام الماضي، وبدأت في تسجيل عدة أغان مع والدها الموسيقار محمد علي سليمان، وبدأت دخول مجال التمثيل من خلال المشاركة في مسلسل "الأب الروحي".



كما شاركت غنوة محمد علي سليمان بالتمثيل في فيلم آخر يحمل اسم "عبيد وأحلام"، ولم يتم عرضه حتى الآن.



مصطفى العلى توفى الفنان الشاب مصطفى العلى فجأة وبدون سابق إنذار. كانت الفنانة الكبيرة آمال فريد أصيبت بوعكة صحية في أبريل الماضى ونقلت على أثرها لمستشفى المعلمين، وعقب تحسن حالتها غادرت المستشفى وانتقلت للإقامة فى أحد دور المسنين بمنطقة مصر الجديدة حتى تتعافى كليا وتستطيع التحرك بشكل طبيعى بناءً على طلبها، وتم نقلها إلى مستشفى شبرا العام مؤخرًا.توفيت الفنانة سهام فتحى عن عمر يناهز 81 عاما بعد صراع مع المرض.من المعروف أن الفنانة سهام فتحى قدمت عددا من المسلسلات التليفزيونية ومنها "يوميات ونيس" أمام الفنان محمد صبحى ومسلسل "رأفت الهجان"، وكان آخر أعمالها مسلسل "لن أعيش فى جلباب ابى" أمام الفنان الراحل نور الشريف.توفيت الفنانة غنوة محمد علي سليمان عن عمر يناهز الثلاثين عامًا بعد تعرضها لحادث سير، وشيعت جنازتها إلى مقابر مدينة القاهرة الجديدة بطريق العين السخنة.يذكر أن غنوة كانت قد بدأت نشاطها الفني العام الماضي، وبدأت في تسجيل عدة أغان مع والدها الموسيقار محمد علي سليمان، وبدأت دخول مجال التمثيل من خلال المشاركة في مسلسل "الأب الروحي".كما شاركت غنوة محمد علي سليمان بالتمثيل في فيلم آخر يحمل اسم "عبيد وأحلام"، ولم يتم عرضه حتى الآن.توفى الفنان الشاب مصطفى العلى فجأة وبدون سابق إنذار.



يذكر أن الفنان مصطفى العلي بدأ حبه للفن في سن صغيرة، وبدأ مشواره في مسرح الجامعة إلى أن شارك في مسلسل "الحكر" مع الفنان فتحي عبد الوهاب، وكانت آخر أعماله الفنية مسلسل "البارون" للفنان عمرو عبد الجليل.



ماهر عصام توفى الفنان ماهر عصام عن عمر يناهز 38 عاما بأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر متأثرا بإصابته بجلطة في المخ.



وكان الفنان قد تعرض لجلطة في المخ، هي الثانية له خلال 4 سنوات، دخلها على أثرها مستشفى إمبابة العام، وبعدها تم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد، حيث أصيب بغيبوبة تامة، أدخلته العناية المركزة، قبل أن تصعد روحه إلى بارئها.



محمد جلال توفي هذا العام أيضا الفنان محمد جلال وقد أعلن الخبر أحد ابنائه من خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.



الفنان محمد جلال اشتهر بكونه شبيه الفنان الكبير محمود ياسين وقد شارك في بطولة عدة أعمال ابرزها البيه البواب وليالي الحلمية وغيرهما.



المنتج والمخرج سمير خفاجة توفي المنتج والمخرج سمير خفاجة بعد جلوسه لسنوات على كرسى متحرك وذلك يوم 21 سبتمبر، والمنتج المصري سمير خفاجي، مؤسس وصاحب فرقة الفنانين المتحدين بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز 88 عاما.



الفنان محمد شرف توفي الفنان محمد شرف يوم الجمعة 27 يوليو 2018 وذلك بأحد المستشفيات بالإسكندرية، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ55 عامًا. وأكد خبر الوفاة زميله الفنان منير مكرم، وتم دفنه في مقابر أسرته بالإسكندرية



الفنانة هياتم أيضا رحلت رحلت الفنانة هياتم عن عمر ناهز الـ69 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض سرطان القولون بمستشفى مصر الدولي. وكانت قد تدهورت الحالة الصحية للفنانة هياتم فى اخر ايامها وتوفيت فجأة.



الموسيقار خالد البكرى لقى الموسيقار خالد البكري، أحد سكان مدينة زايد، مصرعه أمام أولاده بالطريق الصحراوي وذلك أثناء محاولته إطعام كلب جائع. وتعود الواقعة، عندما وجد الموسيقار، كلبا هزيا يحتاج الرعاية من مأكل ومياه، بالطريق الصحراوي، أول أيام عيد الفطر، ما دفعه إلى النزول من السيارة ليقدم له الطعام لكنه لقى مصرعه.



مديحة يسرى رحلت الفنانة مديحة يسري عن عالمنا يوم 30 مايو وذلك بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 96 عاما، مديحة يسرى اكتشفها المخرج محمد كريم وكان أول ظهور لها مع محمد عبد الوهاب في فيلم “ممنوع الحب”، عام 1940 كصاحبة وجه مبتسم.



جلال عبد القادر توفى الفنان جلال عبد القادر، عن عمر ناهز 63 عامًاهذا العام أيضا. يذكر أن الفنان مصطفى العلي بدأ حبه للفن في سن صغيرة، وبدأ مشواره في مسرح الجامعة إلى أن شارك في مسلسل "الحكر" مع الفنان فتحي عبد الوهاب، وكانت آخر أعماله الفنية مسلسل "البارون" للفنان عمرو عبد الجليل.توفى الفنان ماهر عصام عن عمر يناهز 38 عاما بأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر متأثرا بإصابته بجلطة في المخ.وكان الفنان قد تعرض لجلطة في المخ، هي الثانية له خلال 4 سنوات، دخلها على أثرها مستشفى إمبابة العام، وبعدها تم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد، حيث أصيب بغيبوبة تامة، أدخلته العناية المركزة، قبل أن تصعد روحه إلى بارئها.توفي هذا العام أيضا الفنان محمد جلال وقد أعلن الخبر أحد ابنائه من خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.الفنان محمد جلال اشتهر بكونه شبيه الفنان الكبير محمود ياسين وقد شارك في بطولة عدة أعمال ابرزها البيه البواب وليالي الحلمية وغيرهما.توفي المنتج والمخرج سمير خفاجة بعد جلوسه لسنوات على كرسى متحرك وذلك يوم 21 سبتمبر، والمنتج المصري سمير خفاجي، مؤسس وصاحب فرقة الفنانين المتحدين بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز 88 عاما.توفي الفنان محمد شرف يوم الجمعة 27 يوليو 2018 وذلك بأحد المستشفيات بالإسكندرية، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ55 عامًا. وأكد خبر الوفاة زميله الفنان منير مكرم، وتم دفنه في مقابر أسرته بالإسكندريةأيضا رحلت رحلت الفنانة هياتم عن عمر ناهز الـ69 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض سرطان القولون بمستشفى مصر الدولي. وكانت قد تدهورت الحالة الصحية للفنانة هياتم فى اخر ايامها وتوفيت فجأة.لقى الموسيقار خالد البكري، أحد سكان مدينة زايد، مصرعه أمام أولاده بالطريق الصحراوي وذلك أثناء محاولته إطعام كلب جائع. وتعود الواقعة، عندما وجد الموسيقار، كلبا هزيا يحتاج الرعاية من مأكل ومياه، بالطريق الصحراوي، أول أيام عيد الفطر، ما دفعه إلى النزول من السيارة ليقدم له الطعام لكنه لقى مصرعه.رحلت الفنانة مديحة يسري عن عالمنا يوم 30 مايو وذلك بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 96 عاما، مديحة يسرى اكتشفها المخرج محمد كريم وكان أول ظهور لها مع محمد عبد الوهاب في فيلم “ممنوع الحب”، عام 1940 كصاحبة وجه مبتسم.توفى الفنان جلال عبد القادر، عن عمر ناهز 63 عامًاهذا العام أيضا.



وجلال عبد القادر، ممثل مصري ومخرج مسرحي، شارك فى العديد من الأعمال التلفزيونية منذ ثمانينات القرن الماضي، منها “الأنصار، ليالي الحلمية”، ليتجه إلى المسرح لفترة ويخرج عدة مسرحيات منها “ليله مزيكا، واد عفريت”، من أبرز أعماله أيضًا “بوابة الحلواني، العصيان، قضية رأي عام”.



عادل أمين أيضا توفى هذا العام الفنان عادل أمين فى أحد المستشفيات الخاصة، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ 83 عاما. أيضا توفى هذا العام الفنان عادل أمين فى أحد المستشفيات الخاصة، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ 83 عاما.



وعادل أمين بدأ حياته في أواخر فترة السبعينيات من القرن الماضي، بدأ بروزه في ثمانينيات القرن الماضي بأدوار بسيطة مثل دوره في مسلسل "رحلة السيد أبو العلا البشري" ولكن انطلاقته القوية جاءت من خلال دوره المميز في مسلسل رأفت الهجان (الجزء الأول) عام 1987 بتجسيد شخصية اليهودي "عزرا"، ثم مسلسل "ليالي الحلمية" في دور طلعت الشماشرجي، وبعدها في دور "عتوقه" في مسلسل "ارابيسك" بطولة صلاح السعدني، ومن ثم توالت أعماله التليفزيونية.



أيام قليلة وينتهي عام 2018 الذي شهد أحداثا حزينة وصادمة على الوسط الفني بعد رحيل الكثير من الفنانون عن عالمنا، وكانت ناتجة عن صراعات مع المرض، وحوادث سير في بعض الأحيان وفى الملف التالى نستعرض أهم الفنانين الراحلين هذا العام.من أبرز الفنانين الذين توفوا هذا العام النجم القدير جميل راتب بعد صراع مع المرض، حيث كان يعاني من عدة أمراض مرتبطة بالشيخوخة وآخرها فقده لصوته.