2018 عام رحيل النجوم.. جميل راتب ومديحة يسرى وهياتم وآمال فريد الأبرز.. وماهر عصام يبكى الوسط الفنى

2018 عام وداع النجوم:
أيام قليلة وينتهي عام 2018 الذي شهد أحداثا حزينة وصادمة على الوسط الفني بعد رحيل الكثير من الفنانون عن عالمنا، وكانت ناتجة عن صراعات مع المرض، وحوادث سير في بعض الأحيان وفى الملف التالى نستعرض أهم الفنانين الراحلين هذا العام.
وبالرغم أن الفنان جميل راتب سافر للعلاج فى الخارج وصحته تحسنت ولكن عاد للقاهرة وتوفى بها.
الفنانة الراحلة كانت قد ظهرت في السينما طفلة في فيلم "خلود" عام 1948 مع فاتن حمامة، و"ولدي" مع محمود المليجي عام 1949 و«من غير وداع» مع ماجدة الصباحي عام 1951 و"اشهدوا يا ناس" مع شادية عام 1953.
ولكنها لم تتمكن من الاستمرار كثيرًا بمجال الفن حيث لم تحقق نجاحا كبيرا رغم جمالها وكان لها مشاركات سينمائية قليلة بعد أن أصبحت شابة ومنها فيلما "رجال بلا ملامح" و"الاختبار".
كانت الفنانة الكبيرة آمال فريد أصيبت بوعكة صحية في أبريل الماضى ونقلت على أثرها لمستشفى المعلمين، وعقب تحسن حالتها غادرت المستشفى وانتقلت للإقامة فى أحد دور المسنين بمنطقة مصر الجديدة حتى تتعافى كليا وتستطيع التحرك بشكل طبيعى بناءً على طلبها، وتم نقلها إلى مستشفى شبرا العام مؤخرًا.
من المعروف أن الفنانة سهام فتحى قدمت عددا من المسلسلات التليفزيونية ومنها "يوميات ونيس" أمام الفنان محمد صبحى ومسلسل "رأفت الهجان"، وكان آخر أعمالها مسلسل "لن أعيش فى جلباب ابى" أمام الفنان الراحل نور الشريف.
يذكر أن غنوة كانت قد بدأت نشاطها الفني العام الماضي، وبدأت في تسجيل عدة أغان مع والدها الموسيقار محمد علي سليمان، وبدأت دخول مجال التمثيل من خلال المشاركة في مسلسل "الأب الروحي".
كما شاركت غنوة محمد علي سليمان بالتمثيل في فيلم آخر يحمل اسم "عبيد وأحلام"، ولم يتم عرضه حتى الآن.
يذكر أن الفنان مصطفى العلي بدأ حبه للفن في سن صغيرة، وبدأ مشواره في مسرح الجامعة إلى أن شارك في مسلسل "الحكر" مع الفنان فتحي عبد الوهاب، وكانت آخر أعماله الفنية مسلسل "البارون" للفنان عمرو عبد الجليل.
وكان الفنان قد تعرض لجلطة في المخ، هي الثانية له خلال 4 سنوات، دخلها على أثرها مستشفى إمبابة العام، وبعدها تم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد، حيث أصيب بغيبوبة تامة، أدخلته العناية المركزة، قبل أن تصعد روحه إلى بارئها.
الفنان محمد جلال اشتهر بكونه شبيه الفنان الكبير محمود ياسين وقد شارك في بطولة عدة أعمال ابرزها البيه البواب وليالي الحلمية وغيرهما.
وجلال عبد القادر، ممثل مصري ومخرج مسرحي، شارك فى العديد من الأعمال التلفزيونية منذ ثمانينات القرن الماضي، منها “الأنصار، ليالي الحلمية”، ليتجه إلى المسرح لفترة ويخرج عدة مسرحيات منها “ليله مزيكا، واد عفريت”، من أبرز أعماله أيضًا “بوابة الحلواني، العصيان، قضية رأي عام”.
وعادل أمين بدأ حياته في أواخر فترة السبعينيات من القرن الماضي، بدأ بروزه في ثمانينيات القرن الماضي بأدوار بسيطة مثل دوره في مسلسل "رحلة السيد أبو العلا البشري" ولكن انطلاقته القوية جاءت من خلال دوره المميز في مسلسل رأفت الهجان (الجزء الأول) عام 1987 بتجسيد شخصية اليهودي "عزرا"، ثم مسلسل "ليالي الحلمية" في دور طلعت الشماشرجي، وبعدها في دور "عتوقه" في مسلسل "ارابيسك" بطولة صلاح السعدني، ومن ثم توالت أعماله التليفزيونية.
- حادث سير يودى بحياة الفنانة غنوة
- أزمة صحية مفاجئة تصدم جمهور محمد متولى
- عادل أمين آخر الراحلين فى عام 2018
أيام قليلة وينتهي عام 2018 الذي شهد أحداثا حزينة وصادمة على الوسط الفني بعد رحيل الكثير من الفنانون عن عالمنا، وكانت ناتجة عن صراعات مع المرض، وحوادث سير في بعض الأحيان وفى الملف التالى نستعرض أهم الفنانين الراحلين هذا العام.
- جميل راتب
وبالرغم أن الفنان جميل راتب سافر للعلاج فى الخارج وصحته تحسنت ولكن عاد للقاهرة وتوفى بها.
- محمد متولى
- سهير فخرى
الفنانة الراحلة كانت قد ظهرت في السينما طفلة في فيلم "خلود" عام 1948 مع فاتن حمامة، و"ولدي" مع محمود المليجي عام 1949 و«من غير وداع» مع ماجدة الصباحي عام 1951 و"اشهدوا يا ناس" مع شادية عام 1953.
ولكنها لم تتمكن من الاستمرار كثيرًا بمجال الفن حيث لم تحقق نجاحا كبيرا رغم جمالها وكان لها مشاركات سينمائية قليلة بعد أن أصبحت شابة ومنها فيلما "رجال بلا ملامح" و"الاختبار".
- آمال فريد
كانت الفنانة الكبيرة آمال فريد أصيبت بوعكة صحية في أبريل الماضى ونقلت على أثرها لمستشفى المعلمين، وعقب تحسن حالتها غادرت المستشفى وانتقلت للإقامة فى أحد دور المسنين بمنطقة مصر الجديدة حتى تتعافى كليا وتستطيع التحرك بشكل طبيعى بناءً على طلبها، وتم نقلها إلى مستشفى شبرا العام مؤخرًا.
- سهام فتحى
من المعروف أن الفنانة سهام فتحى قدمت عددا من المسلسلات التليفزيونية ومنها "يوميات ونيس" أمام الفنان محمد صبحى ومسلسل "رأفت الهجان"، وكان آخر أعمالها مسلسل "لن أعيش فى جلباب ابى" أمام الفنان الراحل نور الشريف.
- غنوة سليمان
يذكر أن غنوة كانت قد بدأت نشاطها الفني العام الماضي، وبدأت في تسجيل عدة أغان مع والدها الموسيقار محمد علي سليمان، وبدأت دخول مجال التمثيل من خلال المشاركة في مسلسل "الأب الروحي".
كما شاركت غنوة محمد علي سليمان بالتمثيل في فيلم آخر يحمل اسم "عبيد وأحلام"، ولم يتم عرضه حتى الآن.
- مصطفى العلى
يذكر أن الفنان مصطفى العلي بدأ حبه للفن في سن صغيرة، وبدأ مشواره في مسرح الجامعة إلى أن شارك في مسلسل "الحكر" مع الفنان فتحي عبد الوهاب، وكانت آخر أعماله الفنية مسلسل "البارون" للفنان عمرو عبد الجليل.
- ماهر عصام
وكان الفنان قد تعرض لجلطة في المخ، هي الثانية له خلال 4 سنوات، دخلها على أثرها مستشفى إمبابة العام، وبعدها تم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد، حيث أصيب بغيبوبة تامة، أدخلته العناية المركزة، قبل أن تصعد روحه إلى بارئها.
- محمد جلال
الفنان محمد جلال اشتهر بكونه شبيه الفنان الكبير محمود ياسين وقد شارك في بطولة عدة أعمال ابرزها البيه البواب وليالي الحلمية وغيرهما.
- المنتج والمخرج سمير خفاجة
- الفنان محمد شرف
- الفنانة هياتم
- الموسيقار خالد البكرى
- مديحة يسرى
- جلال عبد القادر
وجلال عبد القادر، ممثل مصري ومخرج مسرحي، شارك فى العديد من الأعمال التلفزيونية منذ ثمانينات القرن الماضي، منها “الأنصار، ليالي الحلمية”، ليتجه إلى المسرح لفترة ويخرج عدة مسرحيات منها “ليله مزيكا، واد عفريت”، من أبرز أعماله أيضًا “بوابة الحلواني، العصيان، قضية رأي عام”.
- عادل أمين
وعادل أمين بدأ حياته في أواخر فترة السبعينيات من القرن الماضي، بدأ بروزه في ثمانينيات القرن الماضي بأدوار بسيطة مثل دوره في مسلسل "رحلة السيد أبو العلا البشري" ولكن انطلاقته القوية جاءت من خلال دوره المميز في مسلسل رأفت الهجان (الجزء الأول) عام 1987 بتجسيد شخصية اليهودي "عزرا"، ثم مسلسل "ليالي الحلمية" في دور طلعت الشماشرجي، وبعدها في دور "عتوقه" في مسلسل "ارابيسك" بطولة صلاح السعدني، ومن ثم توالت أعماله التليفزيونية.