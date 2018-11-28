ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

نيفين جامع: وحدة خاصة لدعم ريادة أعمال المرأة

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 02:51 ص
جامع
جامع
محمد صبيح
قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز لديه وحدة متخصصة لتنمية قدرات المرأة وتمكينها علي المستويين الاجتماعي والاقتصادي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة المعونة السويدية "سيدا".

وأضافت "جامع" في تصريحات صحفية، أن تلك الوحدة صاغت خطة لزيادة استفادة المرأة من المشروعات التي يقدمها الجهاز للمرأة المعيلة وخصوصا بقطاع المشروعات الصغيرة متناهية الصغر بالإضافة لإثقال مهاراتهم من خلال التدريب و المتابعة لنجاح مشروعاتهن والتوسع في أعمالهن.

وأوضحت أن الجهاز قدم تمويلا بقيمة بلغت 9.2 مليار جنيه لتمويل 441 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر كان استفادة النساء منها بنسبة 49% من إجمالي 642 ألف فرصة عمل تم توفيرها .
loading...

ترشيحاتنا

بكاء هيستيري لمشجعة أهلاوية بسبب انهيار الفريق وسوء الإدارة

زوج يحبس زوجته ويحرمها من الطعام لمدة عام.. فيديو

تعرف على إصابة صلاح محسن

إسلام الشاطر: يجب أن يتكاتف الجميع لعوده الأهلي الكبير

أحمد موسى للمواطنين: سيب عربيتك واركب الأتوبيس الذكي لأنه نقلة حضارية

ننشر جدول امتحانات أولى ثانوي بعد تعديله بتعليمات من وزير التعليم

مقتل وإصابة 44 شخصاً واحتراق 50 شاحنة وسيارة في انفجار بالصين

ناقد رياضي: ما يحدث في القلعة الحمراء تخريب منظم

نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لجماهير الأهلى بخصوص شريف إكرامي

الأطرش: لا يوجد نص قرآني يحرم أكل لحم الكلاب والقطط.. فيديو

بحيلة إخوانية.. متظاهرو فرنسا يحولون الشانزليزيه إلى ميدان رابعة.. فيديو

التضامن تكشف حقيقة خروج الطفل الثالث من دعم تكافل وكرامة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لحذاء نانسي عجرم.. صور

بلقيس بفستان مميز في أحدث جلسة تصوير.. صور

بعد 3 خسائر متتالية.. الغضب يسيطر على السوشيال ميديا ومغردون: إدارة فاشلة لا تحتوي اللاعبين.. ولم تعقد أي صفقات ناجحة

ميلانيا ترامب تتألق بمعطف كحلي .. والسعر مفاجأة

رئيس نادى المقاولون العرب يهنئ لاعبيه بعد الفوز على الأهلى.. صور

فيديو

التضامن تكشف حقيقة خروج الطفل الثالث من دعم تكافل وكرامة.. فيديو
الغرف السعودية: 58 مليار دولار إجمالي الاستثمارات بمصر.. فيديو
أبو حامد: مصر تجرم الاعتداء على الحيوانات وتعذيبها منذ 1902.. فيديو
بكاء هيستيري لمشجعة أهلاوية بسبب انهيار الفريق وسوء الإدارة
عبد الحميد أبو موسى: شركات سعودية مهتمة بالاستثمار في مصر في هذه المجالات..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟