نيفين جامع: وحدة خاصة لدعم ريادة أعمال المرأة

قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز لديه وحدة متخصصة لتنمية قدرات المرأة وتمكينها علي المستويين الاجتماعي والاقتصادي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة المعونة السويدية "سيدا".





وأضافت "جامع" في تصريحات صحفية، أن تلك الوحدة صاغت خطة لزيادة استفادة المرأة من المشروعات التي يقدمها الجهاز للمرأة المعيلة وخصوصا بقطاع المشروعات الصغيرة متناهية الصغر بالإضافة لإثقال مهاراتهم من خلال التدريب و المتابعة لنجاح مشروعاتهن والتوسع في أعمالهن.



