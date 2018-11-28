أجندة الحوادث.. نظر محاكمة المتهمين فى رشوة المترو.. والحكم على متهمي تجهمر المقطم بسبب مقتل عفروتو

نظر محاكمة المتهمين "برشوة المترو"

محاكمة 15 متهمًا بانتحال صفة ضباط شرطة بالبساتين

الحكم على متهمى تجهمر المقطم بسبب مقتل عفروتو

الحكم فى استئناف عدم اختصاص المحكمة بغلق الـ BBC

نظر محاكمة المتهمين برشوة جهاز شئون البيئة

محاكمة 4 متهمين بينهم خليجى بتهمة تجارة الآثار

نظر طعن ريان الإسماعيلية





تشهد ساحات المحاكم على مستوى الجمهورية، اليوم الأربعاء، العديد من القضايا التى تشغل الرأى العام، حيث تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، محاكمة "محمد.س"، مالك شركة للأنظمة المتكاملة ووليد .أ، 43 سنة، محام، لقيامهما بعرض مبلغ 150 ألف جنيه، رشوة على مدير إدارة التخطيط وتطوير تكنولوجيا المعلومات بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الإنفاق، مقابل التغاضى عن المخالفات التى ترتكبها الشركة، وعدم توقيع جزاء عليها، وإنهاء إجراءات صرف مستحقاتها، المعروفة إعلاميا "برشوة المترو".





تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة شكرى وعضوية المستشارين ناصر صادق بربرى وأسامة محمد على وسعيد السمادونى، وأمانة سر ياسر عبد العاطى وعبد المسيح فل .





وكشفت تحقيقات محمد الجرف وكيل أول نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة أن "هانى.ع"، يعمل مدير إدارة التخطيط وتطوير تكنولوجيا المعلومات، وأنه المختص وظيفيا بالتوقيع على المستندات اللازمة لصرف مستخلصات الشركة، واتخاذ إجراءات تحصيل الغرامات من الشركات المخلة، بالتزاماتها التعاقدية معها، وأن المتهم عرض عليه مبلغ الرشوة، وأعطاه 30 ألف جنيه كمقدم رشوة بهدف استكمال التعامل مع شركته.





واعترف المتهم الأول، بتقديمه مبلغ الرشوة مقابل التغاضى عن مخالفات شركته، وعدم توقيع جزاء عليها، وإنهاء إجراءات صرف مستحقاتها.





وتنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار بشير عبد العال، محاكمة 15 متهما بانتحال صفة ضباط شرطة بالبساتين.





تعقد الجلسة بعضوية المستشار أيمن عفيفي، والمستشار محمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب، عبد المجيد حلمي.





وجهت النيابة للمتهمين " و. ط.، أ. ر.، م. ع.، م. إ.، م. ا.، ي. أ.، ا. ع.، ت. أ.، ط. أ.، إ. أ.، م. ع.، ح. أ.، ع. أ.، م. م.، خ. م."، تهمة التنكر وانتحال صفة ضباط شرطة ومسئولى الضبط القضائى بدائرة قسم البساتين، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، والقبض على أحد المواطنين دون إذن أحد الجهات المختصة وفى غير الأحوال المصرح بها قانونيًا.





وتصدر محكمة جنح المقطم طوارئ أمن الدولة برئاسة المستشار أحمد دبوس حكمها علي 99 متهما، بتهمة التجمهر أمام قسم شرطة المقطم، اعتراضا على مقتل محمد عبد الحكيم الشهير بـ"عفروتو" على يد معاون مباحث وأمين شرطة بالقسم.





كانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية قد إحالة المتهمين من أقارب وذوى المجنى عليه، محمد عبد الحكيم عفروتو، لمحكمة جنح المقطم أمن الدولة طوارئ لاتهامهم بالتجمهر أمام قسم المقطم، اعتراضا على مقتل "محمد عفروتو"، داخل قسم شرطة المقطم على يد معاون مباحث وأمين شرطة بالقسم.





ونسبت النيابة برئاسة المستشار مصطفى بركات، للمتهمين اتهامات بالتجمهر وحرق سيارتى شرطة ومقاومة السلطات، ومحاولة اقتحام قسم شرطة المقطم، وحيازة مولوتوف.





وتصدر محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، اليوم، حكمها في الاستئناف المقدم من المحامى محمد حامد سالم على حكم أول درجة والقاضي بعدم الاختصاص بنظر دعوى إغلاق مكتب الـ "bbc" في القاهرة.





كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في عابدين، قضت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى التي أقامها المحامي محمد حامد سالم، التي يطالب فيها بسحب تراخيص وإغلاق مكتب BBC في مصر.





وتنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، محاكمة المتهمين، ع. أ.، مدير عام الشئون القانونية بجهاز شئون البيئة، وع. س.، رئيس قسم بشركة ترافكو للسياحة، وم. ع.، مندوب بشركة ترافكو للسياحة، بتهمة الرشوة.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه شقوير، ومجدي عبدالمجيد، وحسام فتحي، وأمانة سر سعيد عبدالستار.





وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أنه في غضون شهر يونيو وحتي 2972013 بدائرة قسم المعادي، قيام المتهم الأول بصفته موظفا عموميا، طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الثاني مبلغ 20 ألف دولار، على سبيل الرشوة، أخذ منه بواسطة المتهم الثالث مبلغ 10 آلاف دولار، مقابل إصداره على خلاف الحقيقة، لشهادات تصالح بيئية عن مخالفات ارتكبتها شركة ميراج للفنادق والتنمية السياحية، التابعة للشركة محل عمل المتهمين الثاني والثالث، على النحو المبين بالأوراق.





كما كشفت تحقيقات النيابة قيام المتهم الثاني بتقديم رشوة إلى موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول مبلغ الرشوة موضوع الاتهام.





وأضافت التحقيقات قيام المتهم الثالث، بالتوسط في تقديم رشوة لموظف عمومي، للإخلال بواجبات وظيفته، بأن توسط في تقديم المتهم الثاني لمبلغ الرشوة، موضوع الاتهام.





وكشفت تحريات محمد علي نبيل لطفي، عضو هيئة الرقابة الإدارية، أنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته السرية، مفادها طلب المتهم الأول مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم الثاني وذلك مقابل عدم سداد الغرامات الموقعة على الشركة لمخالفات بيئية بإحدى المنشآت التابعة لها، فاستصدر إذنًا من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل وتصوير اللقاءات والمحادثات التي تدور بينهما، أسفر تنفيذه عن تسجيل محادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته، وطلب المتهم الأول من المتهم الثاني لمبلغ مالي على سبيل الرشوة، مقابل إصداره شهادة تصالح بيئية لمنشأة سياحية تابعة للشركة محل عمله، فاستصدر إذنا.





وكشفت شهادة أحمد أمير عبدالمنعم، مأمور ضبط قضائي بجهاز شئون البيئة، أنه نفاذا لقرار النيابة العامة بفحص المخالفات البيية بالمنشآت التابعة للشركة محل عمل المتهم الثاني بمنطقة مكادى، تبين إصدار المتهم الأول لشهادة تصالح عن واقعة إقامة منشآت بفندق مكادي جولف بعد سداد كامل قيمة الغرامة المقررة عن تلك المخالفة، على خلاف الحقيقة، وبغير اتباع الإجراءات اللازمة والمحددة للمنشآت محل المخالفة.





وتنظر محكمة جنايات اكتوبر، اليوم، محاكمة 4 متهمين من بينهم رجل أعمال سعودى الجنسية، بتهمة إتجار وبيع القطع الأثرية المصرية.





وتبين من خلال تحقيقات النيابة العامة، قيام كل من "مصطفى.م" وشهرته الشيخ 62 سنة عضو منتدى بإحدى شركات الاستثمار، و" حمد.م" وشهرته عسكر 55 سنة رجل أعمال سعودى الجنسية، و" نعمة، م " 48 سنة سمسارة عقارات، و" علاء الدين.م " وشهرته أبو عاصم 59 سنة مهندس، بالتجمع فى منزل رجل الأعمال السعودى وبحوزتهما قطع أثرية "تمثال للمعبودة سخمت، وقطع ذهبية لتماثيل يعود تاريخها للحقبة التاريخية لمصر القديمة الفرعونية "، وأنهم قاموا بعرض تلك القطع الأثرية على رجل الأعمال بقصد بيعها بثمن لا يتناسب مع قيمتها الأثرية التى لا تقدر بثمن.





كما اعترف المتهمون أن هذه الواقعة ليست المرة الأولى لهم فى محاولة الاتجار فى الآثار وبيعها لراغبى اقتنائها من الأثرياء، وأنهم لم يكن بحوزتهم فى كل مرة أى قطع أثرية حقيقية غير هذه المرة التى تم ضبطهم بها داخل مسكن رجل الأعمال قبل تسلمهم المبالغ المالية، وأنهم كانوا يقومون فى كل مرة بعرض قطع أثرية مزيفة على راغبى اقتنائها مدعين أنها حقيقية، مضيفين أن هذه المرة القطع الأثرية المضبوطة حقيقية تحصلوا عليها من عميلهم الهارب، وقاموا بعرضها للببع، إلا أنه تم ضبطهم قبل بيعها.





والبداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبى، معلومات تفيد بقيام رجلان وسيدة بمحاولة بيع قطع أثرية لرجل أعمال سعودى بمسكنه دائرة القسم، وبمداهمة مسكن رجال الأعمال عقب استصدار إذن مسبق من النيابة العامة، واستدعاء لجنة مشكلة من وزارة الأثار، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم القطع الأثرية، وبالعرض على أعضاء اللحنة، أكد أثريتها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التى أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم.





وتنظر محكمة النقض، اليوم، الطعن المقدم من م. ع. الملقب بريان الإسماعيلية و4 آخرين، وذلك على حكم المحكمة الاقتصادية بمعاقبة عويضة بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وتغريمه مبلغ 494 مليون جنيه وبمعاقبة الأربعة الآخرين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لاتهامهم بتوظيف الأموال والنصب على المواطنين.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد القوى وعضوية المستشارين مصطفي حسان ورضا سالم وخلف السيد وابراهيم عوض ومحمد يحيى وبسكرتارية وائل رمضان ومحمد سامى وأحمد راتب.



