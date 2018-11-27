فرحة عارمة بين جهاز المقاولون ومجلس الإدارة بعد الفوز على الأهلي.. فيديو





وفاز المقاولون بهدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب السلام ضمن الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز،



ونجح أحمد علي فى تسجيل هدف المباراة الوحيد عقب ركلة حرة من منتصف الملعب طويلة في اتجاه مهاجم الذئاب الذي استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء وسدد كرة زاحفة قوية مرت على يسار شريف إكرامي.



ورفع ذئاب الجبل رصيده من النقاط إلى 20 نقطة فى المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 11 نقطة ليتذيل بها ترتيب الدوري العام بعد عدم خوض مؤجلاته فى الدوري لانشغاله بخوض مباريات دوري أبطال أفريقيا.



رصدت كاميرا "صدى البلد"، فرحة جهاز الكرة بالمقاولون واللاعبين وأعضاء مجلس الإدارة عقب انتهاء المباراة بعد الفوز علي الأهلي الذي يعاني من انهيار في الأداء والإدارة.